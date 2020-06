(P) Unde gasesti cele mai ieftine televizoare smart?

https://www.pexels.com/photo/turned-on-flat-screen-smart-television-ahead-1444416/

Televizorul este o sursa de informare si de entertainment. Avand la dispozitie un smart TV poti viziona canalele preferate si poti accesa diverse aplicatii de video streaming. Totodata, un device inteligent iti ofera multiple posibilitati de conectivitate, astfel incat te poti distra cu jocurile de pe play station sau poti oglindi ecranele altor dispozitive pe cel al televizorului.

Daca esti in cautarea unui model de ultima generatie, probabil ca te intrebi cat trebuie sa scoti din buzunar pentru un televizor inteligent. Din fericire, poti achizitiona un televizor smart la pret avantajos de pe altex.ro.

Cum alegi un televizor pentru bugetul tau?

Atunci cand iti doresti un televizor performant dar nu dispui de un buget foarte mare, poti lua in calcul shopping-ul online. Cunoscutul magazin Altex si-a diversificat oferta de produse online, iar acum poti sa comanzi de pe site tot ceea ce ai nevoie pentru o casa ”inteligenta”, inclusiv televizoare.

Fara doar si poate, pentru multi dintre noi pretul ramane un criteriu decisiv in procesul de achizitie a unui televizor. Alegand altex.ro, te poti incadra in orice buget. Iata ce produse sunt cuprinse in oferta magazinului online:

Televizoare intre 500 si 1.000 de lei

Vrei sa te incadrezi intr-un buget de maxim 1.000 de lei? In acest caz poti opta pentru un smart TV cu rezolutie HD, display tip LED, wide angle si o serie de alte facilitati care te-ar putea interesa. Majoritatea modelelor disponibile pe altex.ro care indeplinesc aceste conditii au diagonala de 80-81 de cm, asadar poti aseza un televizor precum acesta in dormitor, intr-un living mic sau chiar in bucatarie.

Televizoare intre 1.000 si 1.500 de lei

Pentru o suma cuprinsa intre 1.000 si 1.500 de lei poti achizitiona un televizor Full HD sau Ultra HD 4K, cu o diagonala de pana la 100 de cm sau chiar mai mult. In ceea ce priveste clasa de eficienta, vei regasi in oferta Altex.ro inclusiv smart TV-uri A+, pentru un consum redus. Philips, Samsung, LG, Sony, Panasonic si AllView sunt doar cateva dintre brandurile renumite de televizoare pe care le poti regasi la oferte avantajoase pe altex.ro

Televizoare intre 1.500 si 2.000 de lei

Cu un buget care nu depaseste 2.000 de lei gama de modele de smart TV-uri pe care le poti comanda se diversifica. De pe altex.ro poti achizitiona cu acest buget chiar si modele de televizoare cu ecran plat, cu rezolutie Full HD sau 4K Ultra HD, cu display LED sau ULED, cu Wi-fi integrat.

De reduceri de pret beneficiezi si la gama de televizoare ultra performante. De exemplu, tot de pe altex.ro poti achizitiona un televizor OLED la cel mai mic pret din piata. Pe de alta parte, daca ai un buget limitat, poti opta si pentru televizoare resigilate sau pentru modelele aflate in promotie.

Atunci cand comanzi de pe altex.ro poti comanda acasa produsele dorite sau le poti rezerva in cel mai apropiat magazin daca iti doresti ca acestea sa fie livrate in aceeasi zi.