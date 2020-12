(P) Nu aduce anul ce aduce Calendarul de Crăciun Unibet

Ofertele pentru pariori și iubitori ai jocurilor de casino continuă la Unibet.

Sunt ultimele zile din Calendarul de Crăciun 2020, însă distracția continuă la cel mai înalt nivel, cu multe alte oferte grozave chiar și după Crăciun.

Am deschis filă după filă, începând cu 1 decembrie, și ne-am bucurat de pariuri fără risc, creșteri de profit, cote mărite, rotiri la cele mai cool sloturi și turnee de sloturi & live casino (ruletă și blackjack). Am jucat poker fără să plătim intrare la turnee, am pus mâna pe premii atractive la cursele de HexaPro și, nu în ultimul rând, am finalizat misiuni în camerele de bingo și am profitat de ofertele cu vouchere.

Fie că v-ați bucurat și voi din plin de ofertele Unibet Advent 2020, fie că nu ați avut timp până acum sau nu ați știut, încă puteți profita de ultimele surprize din Calendar, până la finalul săptămânii.

Și, ne face mare plăcere să o spunem, promoțiile continuă la Unibet chiar și după Crăciun. Da, ziua cea mai așteptată din an este ultima din Calendarul Advent, însă am pregătit deja alte oferte atât în secțiunea de pariuri, cât și la casino.

Chiar pe 25 decembrie, debutează Turneul Lucky Spin Play'n GO, cu premii totale de 150.000 RON acordate cash, fără condiții de rulaj, jucătorilor care reușesc să prindă cele mai mari câștiguri egalizate în urma unei singure rotiri la oricare din cele 6 super sloturi de la Play'n GO - Rise of Olympus, Troll Hunters 2, Rich Wilde and the Tome of Madness, Moon Princess, Sticky Joker și Reactoonz.

Turneul durează până pe 5 ianuarie 2021, iar partea cea mai frumoasă este că toți jucătorii au șanse egale la premii (formula de calcul a punctajului este de așa natură încât nu contează dacă joci pe 1, 10 sau 100 RON/rotire).

Tot la Unibet, poți participa la Turneele Pragmatic Play Lucky Spin săptămânale (până pe 13 ianuarie 2021), cu premii totale de 175.000 RON. Mecanismul turneelor este similar cu cel descris mai sus. Pentru a avea șanse la premii grozave cash, trebuie doar să te înscrii la turnee și să joci pe minim 2.50 RON/rotire la sloturile Pragmatic Play incluse în ofertă - sunt 18 la număr, printre care unele de mare succes, precum Santa, Wolf Gold, John Hunter and the Tomb of the Scarab Queen, John Hunter and the Book of Tut, Pirate Gold, The Dog House sau Sweet Bonanza.

În plus, jucând aceste sloturi online la Unibet, ai șansa în orice moment să pui mâna pe unul din premiile acordate aleatoriu. Sunt 35.000 RON acordați zilnic unui număr de 109 jucători, așa că oricând poți avea parte de o surpriză plăcută.

Nu am uitat nici de cei pasionați de ruletă sau blackjack. Între 21 și 28 decembrie, se derulează Turneul 4 de Live Casino, cu premii totale de 150.000 RON. Nu doar jocurile sunt diferite aici, ci și modul în care sunt stabiliți câștigătorii, premiile urmând să ajungă la clienții cu cel mai mare rulaj la mesele de ruletă și/sau blackjack din secțiunea Unibet Live Casino.

Dacă preferi pariurile sportive, avem vești foarte bune. Nici Premier League și nici La Liga nu intră în vacanță, așa că avem etape în Anglia de Boxing Day (26-27 decembrie) și pe 28-30 decembrie, iar în Spania pe 22-23 decembrie, respectiv 29-31 decembrie, cu toate meciurile incluse în oferta de pariuri Unibet.

S ă r b ă t o r i F e r i c i t e !