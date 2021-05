(P) Curtea, balconul sau gradina ta vor arata de vis cu ajutorul efectului magic al semineelor de exterior

Daca te afli in mijlocul unui proiect de amenajare sau pur si simplu simti ca locuintei tale ii lipseste totusi “acel ceva” care s-o transforme cu adevarat intr-un loc special, in care sa-ti fie drag sa te intorci “acasa”, specialistii sibieni de la PEFOC, ne propun o solutie inedita, care va reusi sa transforme radical, tot ceea ce stiai pana acum despre confort si relaxare.

Cine si-ar fi putut imagina ca ne vom putea instala un dispozitiv revolutionar, dar si surprinzator de ieftin, care imprumuta din farmecul unui semineu cu foc adevarat, direct afara, in confortul propriei noastre gradini, terase sau chiar pe balconul de la bloc!? Cu cele peste doua decenii incununate de succes si experienta vasta in domeniul termicelor neconventionale din Romania, mesterii sibieni ne propun varianta magicului semineu de exterior, o solutie termica decorativa, extrem de practica, accesibila ca pret si spectaculoasa ca design si stare de spirit.

Asadar, pentru a experimenta momente magice si seri perfecte, petrecute in ambianta placuta si lumina difuza a focului cu flacara adevarata, semineele de exterior care functioneaza pe baza de bioethanol, gaz, GPL sau peleti, te vor purta intr-o lume a experientelor de relaxare totala, direct in curtea casei tale sau in balconul tau frumos amenajat, de la bloc.

Semineele pe gaz sau GPL

Semineele modulare pe gaz, reprezinta o solutie stilata pentru infrumusetarea unui spatiu in aer liber. Sunt ideale intr-un cadru festiv sau pe terasa unui restaurant, conferind o nota de eleganta in timpul unei petreceri sau in timpul servirii mesei. Sunt disponibile in variante moderne de culoare alba sau neagra, fiind dispuse cu panouri negre si laterale din sticla. Modelul cu GPL este prevazut cu spatiu special in partea inferioara cu rol de mascare a buteliei. Un alt avantaj major, spre deosebire de un semineu pe lemne traditional, reiese din faptul ca, functionarea acestui dispozitiv nu va presupune inconveniente precum, zgomotul, mirosul sau fumul inecacios.

Semineul de exterior cu bioethanol

Cunoscute si sub denumirea de bioseminee, acestea ard cu flacara adevarata datorita gelului ecologic turnat in rezervorul special. Disponibile intr-o paleta diversificata de marimi, forme si culori, sunt facil de intretinut si extrem de versatile, putand fi montate inclusiv pe o masa in aer liber sau direct pe iarba din curte. Se bucura de o candoare deosebita, efect generat de arderea ambientala a flacarilor, dar fara prezenta deranjanta a fumului sau a mirosului de lemn ars.

Un biosemineu poate fi accesorizat in functie gusturile fiecaruia. Se pot aplic pietre decorative din sticla, imitatie de jar sau batoane ceramice cu aspect de lemn veritabil. Pentru cei interesati, bioethanolul este un combustibil 100% ecologic, provenit dintr-o sursa regenerabila, obtinuta prin fermentarea componentelor de zahar si amidon din plante (trestie de zahar, cereale, porumb, cartofi, lapte, orez, struguri, sfecla etc). Arderea acestuia este curata si genereaza vapori de caldura, apa si dioxid de carbon, contribuind astfel si la imbunatatirea umiditatii aerului - practic beneficiezi de un plus de caldura, ambianta speciala si aromaterapie, intr-un singur dispozitiv revolutionar!

Semineul de exterior pe peleti - Torch

Ultima, dar nu si cea din urma propunere venita din partea specialistilor PEFOC, reprezinta un model decorativ, perfect functional, ce contribuie la crearea unei atmosfere de neuitat atunci cand este montat afara. Poate fi accesorizat cu lemne ceramice sau pietre decorative si se potriveste, atat pe terasele sau in gradinile locuintelor, cat si in restaurante cu terasa exterioara. Bucurandu-se de posibilitatea ancorarii direct in podea, semineul de exterior Torch, functioneaza pe baza de peleti cu diametrul de 6 mm, intr-un rezervor cu capacitatea de 5 kg, ce permite arderea continua vreme de aproximativ 4 ore.

Asadar, daca te-am convins de beneficiile semineelor de exterior si esti hotarat sa oferi o sansa acestei solutii de incalzire inedite, expertii de la pefoc.ro sunt disponibili pentru sugestii, intrebari sau consultanta specializata, astfel incat tu sa iei cea mai buna decizie pentru locuinta sau afacerea ta. Mesterii sibieni pun la dispozitie si o gama aproape inepuizabila de alte solutii termice precum, seminee traditionale pe lemne, seminee electrice, gratare zidite pentru gradina, cosuri premium de fum, dar si materiale si accesorii pentru un focar semineu fonta curat si perfect intretinut!