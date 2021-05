(P) A crescut apetitul romanilor pentru cybersporturi: Ce schimbari ne mai asteapta in 2021?

Pandemia de COVID 19 a schimbat numeroase dintre obiceiurile noastre de a petrece timpul liber si de relaxare.

Una dintre cele mai surprinzatoare schimbari este cea a cresterii consumului de jocuri video atat pe console, cat si pe calculator, tableta sau telefon in intreaga lume. Obligati sa petreaca tot mai mult timp in casa, oameni au descoperit gustul antrenant al cybersporturilor si au devenit tot mai pasionati de acest domeniu.

In acest context general, in care resursele financiare sunt fluctuante din cauza incertitudinilor sanitare si economice in care traim, interesul oamenilor pentru economisire prin reduceri, vouchere sau coduri promotionale este tot mai mare. Astfel, potrivit expertilor site-ul specializat in cupoane si coduri promotionale - Promocodius, cererea pentru aceste produse este in continua crestere. Aceasta optiune de a beneficia de aceste discounturi promotionale este un mare avantaj pentru gamerii care vor sa joace mai mult si mai bine. Prin accesarea codul promotional World of Tanks voucher vei avea acces la tricouri, hanorace, cani si articole din plus cu pana la 68% mai ieftine cu emblema acestui popular cybersport, reduceri semnificative la autovehiculele achizitionate in joc si la diverse insemne personalizate, ceea ce transforma experienta de joc intr-una fantastica.

Gaming Marathon dedicat femeilor in Romania

In luna martie a acestui an, luna femeilor, un mare festival romanesc de gaming online a fost dedicat de organizatori doamnelor si domnisoarelor ce vor sa-si dezvolte o cariera in domeniul gamingului.

Conform datele obtinute in cadrul primului studiu de piata aproape 8 milioane de romani, cu varste cuprinse intre 15 si 64 de ani, experimenteaza jocuri video pe diverse dispozitive electronice. Dintre acesti jucatori:

• 52% sunt de genul masculin;

• 48% sunt de genul feminin.

Studiul a fost realizat de Asociatia Dezvoltatorilor de Jocuri Video din Romania cu privire la consumul de jocuri video din Romania. In ciuda acestei aproape egalitati de gen in ceea ce priveste consumul de jocuri video, prezenta femeilor in industria de jocuri video este mult mai redusa. Asa se explica initiativa organizatorilor Gaming Marathon de a sprijini femeile:

• Sa vorbeasca despre pasiunea lor pentru jocuri;

• Sa participe la crearea de continut de gaming pentru platformele de streaming;

• Sa-si devina jucatoare profesioniste capabile sa participe in competitii de acest tip.

• Sa creeze jocuri video;

Fetele sau doamnele au de ales intre numeroasele posturi disponibile in aceasta industrie. Acestea au lansat campania #HerOwnGame si vor impartasi comunitatii de gameri din experienta lor si cum au combatut ele stereotipurile si prejudecatile din societate atunci cand si-au ales cariera profesionala in acest domeniu.

Achizitia de jocuri video in 2021

Studiul de piata mentionata arta date relevante si cu privire la intentia de cumparare a jocurilor video de catre gameri. Astfel:

• 45% au ales sa plateasca pentru achizitia acestora,

• 55% au ales sa le descarce de pe torenti.

Interesant este si faptul ca dintre cei ce cumpara jocuri 63% o fac in special din magazinele online, iar conform specialistilor, vanzarile online vor creste in continuare. In acest context consumatorii informati aleg cu precadere reducerile sau cupoane promotionale atunci cand fac achizitii online. Aceste instrumente de economisire se aplica unei game largi de produse de larg consum: haine, cosmetice, carti sau dispozitive electronice legate de industria d egaming. Prin intermediul lor, acestia reusesc sa economiseasca intre 5% si 90% din suma investita, ceea ce face experienta de achizitie perfecta.