Brazilia a batut Peru, Argentina lui Messi e favorita in a doua semifinala. Clasicul sud-american, in finala Copa America?

Cotata cu 1.10 pe Superbet in semifinala cu Peru, Brazilia si-a confirmat statutul de favorita.

Golul lui Paqueta din pasa lui Neymar a decis meciul inca din prima repriza, „Selecao” calificandu-se in finala. Campioana in 2019, chiar dupa o finala cu Peru, Brazilia isi poate apara titlul continental duminica. La noapte insa aflam impotriva cui.

Cota mai mica pentru un gol al lui Messi decat pentru calificarea Columbiei!

Cotele de la Copa America indica o finala Brazilia – Argentina, in marele derby al Americii de Sud. Semifinala din aceasta noapte sta sub semnul dezechilibrului: 1.37 pentru calificarea „Albiceleste”, 3.10 pentru „Cafeteros”. Intre ele e cota ca Leo Messi sa marcheze: doar 2.25! Starul argentinian poate fi numit deja MVP-ul turneului. Are cele mai multe goluri si cele mai multe assisturi, cate 4 din fiecare, contribuind decisiv la 8 din cele 10 reusite ale nationalei!

Columbia a ajuns in semifinale dupa penalty-uri

Columbia are cel mai slab parcurs in turneu dintre echipele ajunse in semifinale. A terminat pe locul 3 in grupa, cu 4 puncte, reusind doar o victorie cu Ecuador si un 0-0 cu Venezuela. Invinsa apoi de Peru si Brazilia, a avansat profitand de evolutiile si mai slabe ale Venezuelei. Ingrijorator pentru columbieni poate fi si faptul ca a marcat doar 3 goluri in 5 meciuri, desi ii are pe Luis Muriel si Duvan Zapata – oamenii care au terorizat defensivele din Serie A in ultimii ani.

Columbia nu a impresionat nici in „sferturi”, cu Uruguay. Meciul s-a terminat 0-0 la finalul celor 90 de minute si s-a trecut direct la loviturile de departajare. Portarul Ospina a fost eroul meciului, aparand doua penalty-uri pentru a duce Columbia in careul de asi.

Nicio emotie pentru Argentina: 3-0 cu Ecuador, neinvinsa in grupa

Calificarea in semifinale a fost destul de simpla pentru nationala lui Messi. 3 victorii in faza grupelor (1-0 cu Uruguay si Paraguay, 4-1 cu Bolivia) si un egal (1-1 cu Chile). 3-0 si cu Ecuador in sferturi, iar Argentina e la doar un pas de o confruntare cu marea rivala.

Singura nationala care a mers la fel de bine e a Braziliei. Doar 1-0 cu Peru in semifinala de ieri, dar in grupe a defilat: 3 victorii, apoi un egal cu Ecuador intr-un meci ce nu mai avea nicio miza pentru „Carioca”.

Ultimul duel dintre Messi si Neymar a fost in 2016

Daca Argentina castiga semifinala din aceasta noapte, in weekend ii vedem pe Messi si Neymar ca adversari dupa aproape 5 ani. Ultimul meci cu ei in echipe diferite a fost in noiembrie 2016, in calificarile Mondialului. Brazilia a castigat acel meci cu 3-0, Neymar avand un gol si un assist.

SuperStats: ce trebuie sa stim inainte de semifinala Argentina – Columbia

Argentina a condus la pauza in toate cele 5 meciuri jucate pana acum la Copa America si nu a primit niciun gol in prima repriza. Pe Superbet, pariul „I 1” (Argentina castiga prima repriza) are cota 2.50 iar pariul „I ONG” (Columbia nu marcheaza in prima repriza) are 1.24.

Scorul pauzei a fost 1-0 in 4 dintre cele 5 meciuri ale Argentinei de la Copa America. Cota pentru acest scor cu Columbia este 3.63.

Ultimele 7 meciuri directe au avut cel putin 6 cartonase galbene. Pentru un pariu „peste 5,5 galbene in meci”, cota Superbet este 2.15.

Messi a marcat 4 goluri la Copa America, fiind golgheterul turneului. Cota sa inscrie si cu Columbia este 2.25, iar un pariu combo „Messi marcheaza & Argentina castiga” are 3.35!

