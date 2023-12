Fostul antrenor al Simonei Halep s-a declarat contrariat de modul în care forurile tenisului dictează cursul carierelor unor jucătoare profesioniste.

Recent, Tara Moore (31 de ani) - fost număr 77 WTA - a fost achitată, un tribunal independent stabilind că două substanțe interzise au fost ingerate de britanică prin consum de alimente.

This timeline is so bad. It’ll take Tara 18-24 months to recover her rankings if everything goes perfectly. Tennis is a unique sport where we are wiped out & back to zero after 12 months. The @WTA should reinstate her rankings or at very least provide provisional rankings ???? https://t.co/wYpjmsQAq3