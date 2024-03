Simona Halep (32 de ani) a declarat că nu prioritizează rezultatele, la revenirea în circuitul WTA, după o pauză de aproape nouăsprezece luni.

Dubla campioană de Grand Slam din țara noastră a afirmat, la plecarea din țară, că este nerăbdătoare să observe, la Miami, felul în care se va simți pe terenul de tenis, în competiție, după o absență atât de îndelungată.

Radu Abramescu: „Simona Halep va bate multe fete. Ea le bate din cap.”

Deplasată în SUA fără antrenor, Simona Halep se bazează pe experiența uriașă de care dispune, dar nu își propune obiective mari deocamdată.

În ciuda lipsei meciurilor avute în istoricul recent, Simona Halep este așteptată să urce în top 20 WTA până la începutul toamnei, conform unui pronostic făcut de jurnalistul PRO TV, Radu Abramescu, specializat în baschet și în tenis.

Radu Abramescu o vede pe Simona Halep revenind în top 20 WTA în aproximativ șase luni, deoarece sportiva din Constanța a fost cea mai constantă jucătoare din lumea bună a tenisului feminin, în ultimul deceniu.

„Din punct de vedere mental, Simona Halep mi se pare cea mai puternică jucătoare din ultimii unsprezece ani.”

„Oricât de bine ai fi din punct de vedere fizic, e greu să îți revii la nivel de meci. Simona, cu siguranță, s-a antrenat. Nu știu cât de tare, nu știu dacă s-a antrenat zilnic.

Nu cred că a lovit mingea cum o făcea de obicei, patru-cinci ore pe zi. Pentru că acesta este ritmul. Tenisul e maraton. 33-35 de săptămâni pe an ești în turnee, iar la acestea mai punem și perioada de extra-sezon, în care te pregătești intens,” a declarat Radu Abramescu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

„După surorile Williams, aproape toate jucătoarele au început să lovească mingea 'ca să o spargă'.”

„Eu am pus un pariu în redacție: am spus că, în șase luni, Simona Halep va fi în preajma top 20 WTA. Pentru că nu are puncte pe care le poate pierde, tot ce va câștiga va fi un plus.

Va bate multe fete, chiar și la acest nivel la care s-a ajuns, în care toate lovesc mingea tare. Simona are alt tenis. Din punct de vedere mental, mi se pare cea mai puternică jucătoare din ultimii unsprezece ani.



Halep, din 2013, până în 2023, a stat în 1-8 WTA în permanență. Nu a existat constanța asta la nicio jucătoare din tenis. Simona le bate din cap.

Dincolo de picioare și cea mai bună deplasare, le bate din cap, pentru că nu are vreun serviciu devastator sau vreun forehand prin care să rupă mingea.

Are un backhand în lung de linie care este senzațional din defensivă, dar nu le bate cu armele de forță. Forța brută, de la surorile Williams încoace, e direcția spre care s-a dus tenisul, în ultimii ani. Aproape toate au început să lovească mingea astfel încât să o spargă,” a completat Radu Abramescu, în emisiunea Poveștile Sport.ro, prezentată de Andru Nenciu.

