 „Aici, cu omul meu!” Mouratoglou, cu ochii ațintiți pe Rune: vremea de la Roland Garros 2023, o premieră în viața lui

„Sunt aici cu omul meu,” a scris Patrick Mouratoglou pe Instagram, etichetând o imagine cu sine și Holger Rune, acordând un interviu televizat de FranceTV.

Antrenorul Simonei Halep declară că vremea din acest an, de la Paris, nu se compară cu nimic din ce a trăit până acum.

Patrick Mouratoglou, încântat să-i fie alături danezului Holger Rune, la Roland Garros 2023

„Anul acesta, prima săptămână a turneului de la Roland Garros a fost cum se simte, de obicei, a doua săptămână de concurs.

Nu am trăit niciodată vremea din acest an, de la Paris. Nu am avut nici măcar o zi cu ploaie. E cald. Asta face ca terenul să fie mai alunecos,” a punctat Mouratoglou.

La 20 de ani, Holger Rune ocupă locul 6 în clasamentul ATP și se va duela cu argentinianul Francisco Cerundolo, pentru un loc în sferturile de finală ale competiției de mare șlem din capitala Franței.