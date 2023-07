Vizita Emmei Răducanu în România, prezentată în Daily Mail: "S-a recuperat în modestul apartament de 70.000 de lire sterline"

Campioana din 2021 de la US Open a suferit trei operații la mâini și gleznă în mai puțin de două săptămâni, iar acum se află se recuperează pentru a putea reveni în circuitul profesionist.

Publicația Daily Mail a redactat un material despre decizia Emmei Răducanu de a veni în România, pentru a-și vedea bunica.

"Accidentată, Emma Răducanu a zburat în România pentru a se recupera după operație în modestul apartament de 70.000 de lire sterline al bunicii ei, care datează de pe vremea comuniștilor și e situat la marginea Bucureștiului. Campioana de la US Open era disperată să o vadă pe bunica ei, Niculina Răducanu.

E una dintre cele mai mari sportive din lume, cu acces la cele mai bune utilități medicale pe care le poate plăti. Dar, după ce a suferit mai multe intervenții chirurgicale, și-a dorit să se recupereze în apartamentul bunicii ei, într-un bloc gri din epoca comunistă a României. Campioana de la US Open fusese disperată s-o vadă pe Niculina Răducanu - pe care ea o numește mamaia, termen afectuos românesc pentru bunica", se arată în reportajul realizat de jurnaliștii britanici.

"A venit doar să mă vadă pe mine, nu a vrut să vorbească cu nimeni altcineva. Nu a vrut nici măcar să-și viziteze vreunul dintre prietenii ei de aici. Era nerăbdătoare să mă vadă pentru că și eu tocmai m-am operat la ochi.

Am reușit să-i fac niște mâncare pe care și-o dorea. A spus că vrea să mănânce ciorbă românească de legume. Am fost la mall, am luat niște alimente pe care le dorea pentru dieta ei specială", a povestit Niculina Răducanu.

