Ce funcționează e să mă concentrez pe mine însămi, să fiu sută la sută conectată cu meciul și să dau ce am mai bun din mine. Dacă fac aceste lucruri, am încredere că o să fie un rezultat pozitiv,” a declarat Jaqueline Cristian, într-un interviu acordat Eurosport .

Lucrez foarte mult cu mine și, fără să pun presiune asupra mea, am încredere că mi-am învățat multe lecții și că sunt pregătită de această dată.

„Știu foarte bine meciurile, îmi aduc aminte. Tot ce pot să zic e că sunt o altă jucătoare față de momentul în care am jucat ultimul meci cu ea.

Jaqueline Cristian, după 7-5, 7-5 cu Lucia Bronzetti, în turul doi al Openului Australian

Analizându-și prestația din turul secund, meci în care a pierdut patru game-uri la rând, în setul al doilea, după ce a condus cu 7-5, 3-0, Jaqueline Cristian a spus: „M-am simțit foarte bine pe teren. Am intrat foarte motivată să dau tot ce am eu mai bun și de faptul că am avut încă o șansă de joc la Australian Open.



Sunt foarte mândră de modul în care am gestionat meciul. Am stat și am muncit fiecare punct și nu m-am lăsat doborâtă de situațiile dificile,” a afirmat românca.

Jaqueline Cristian, „prima rachetă” a României în clasamentul WTA LIVE



Drept efect al succeselor legate pe tabloul principal la Melbourne, Jaqueline Cristian a depășit-o pe Sorana Cîrstea în ierarhia actualizată în timp real și a ajuns pe locul 60.

„Este o mândrie, clar, dar nu este prioritatea mea, chiar nu mă uit la chestiile astea. Tot ce pot să zic este că Simona, Sorana, Irina sunt jucătoare incredibile, cu rezultate foarte bune și la care ne-am uitat tot timpul la televizor când eram mai mici eu și jucătoarele de vârsta mea.



Dar acum poate că putem să spunem că este o schimbare de generație, dar vine odată cu munca și cu lucrurile pe care le faci atunci când te dedici tenisului și este doar o mândrie, dar nu este prioritatea mea.



Fiecare dintre noi are scopurile și obiectivele sale, iar eu vreau doar să mă bucur de tot ce realizez acum și de procesul pe care îl fac și să continui,” a declarat Jaqueline Cristian.

Meciul dintre Jaqueline Cristian și Eva Lys va avea loc sâmbătă, 18 ianuarie, la o oră care urmează să fie stabilită de organizatorii turneului australian.