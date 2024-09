Novak Djokovic (37 de ani) a făcut show într-un meci demonstrativ disputat la Sofia, împotriva bulgarului Grigor Dimitrov (33 de ani). Tenismanul sârb a decis să nu participe la ediția din 2024 a Laver Cup și a onorat invitația de a juca un meci de caritate pe Arena 8888, în Bulgaria, țară unde nu mai evoluase până marți seara.

Nole și Dimitrov au oferit imagini de colecție publicului din Sofia. Ambii au făcut striptease la mijlocul terenului, și-au arătat abdomenele, iar la finalul jocului au mers la karaoke (VEZI GALERIE FOTO).

Cei doi tenismeni au interacționat constant cu publicul, au dansat și au întreținut atmosfera. Meciul s-a încheiat cu victoria lui Grigor Dimitrov, 6-4, 2-6, 10-6. Ultimul set s-a jucat în sistem tiebreak, până la 10.

Toate fondurile obținute în urma evenimentului, care a fost sold out, merg la fundația tenismenului bulgar. Printre spectatorii veniți să vadă meciul s-au numărat Hristo Stoichkov, legenda fotbalului bulgar, și Stanislav Genchev, fost internațional și actual antrenor la Levski Sofia.

What is happening at the Djokovic-Dimitrov exho lmao pic.twitter.com/X8vmadEYgi

„Sunt foarte fericit! Vreau să vă mulțumesc, mereu sunt entuziasmat când joc în fața voastră”, a spus imediat după meci Grigor Dimitrov. „Frate, îți mulțumesc pentru meciul ăsta. Grigor e un prieten bun și e o onoare pentru mine să-i susțin fundația. E o plăcere să mă aflu aici”, i-a răspuns Nole.

Până la finalul anului, Djokovic va mai disputa meciuri demonstrative în Arabia Saudită și Argentina. În America de Sud, va da piept cu Juan Martín del Potro, unul dintre jucătorii importanți din generația sa.

Sârbul, care și-a întregit colecția de trofee cu titlul olimpic cucerit la Paris, a anunțat că va juca mai puțin în circuitul ATP. „Viața de familie e importantă pentru mine, vreau să stau mai mult cu soția și copiii mei”, spunea Djokovic.

Nole is Having a blast at the after party today, Grigor hosted for him in Sofia, Bulgaria! @GrigorDimitrov @DjokerNole idemoooo pic.twitter.com/gwoS5Rpvai