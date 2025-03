Simona Halep (33 de ani) revenea, în urmă cu un an, în circuitul WTA, în urma deciziei finale impuse de Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, în cazul său de dopaj.

Cu o suspendare diminuată semnificativ, de la patru ani la nouă luni, sportiva din Constanța mărturisește că a resimțit un plus de energie în urma hotărârii impuse de tribunalul din Elveția.

Simona Halep a mers la Miami neantrenată: „Eram epuizată emoțional și mental.”

1-6, 6-4, 6-3 a fost scorul partidei pierdute de Simona Halep în fața Paulei Badosa, în data de 19 martie 2024.

Însă fostul număr unu WTA din România admite că și-a abordat revenirea în circuit nu doar nepregătită fizic, ci și epuizată psihic, în urma cazului de dopaj apărut ca urmare a consumului colagenului contaminat cu Roxadustat, supliment recomandat de echipa fostului său antrenor, Patrick Mouratoglou.

„Nu am știut exact la ce să mă aștept, recunosc. Cei doi ani au fost o perioadă foarte lungă, în care nu am stat niciodată mai mult de o lună, două luni, și nu știam la ce să mă aștept.



Însă victoria din martie a fost foarte importantă pentru mine și mi-a dat un boost să merg la următorul turneu, care era la Miami.



Eu nu m-am pregătit foarte mult în perioada aceea, pentru că eram epuizată emoțional și mental, din cauza momentului în care mă aflam.



Am hotărât să merg la Miami, am jucat bine, dar din dorință, din eliberare, din ceva care a fost în interiorul meu, dar fizic nu am fost pregătită deloc.



Acolo m-am accidentat și, de la săptămână la săptămână, am văzut cât de gravă e accidentarea.

A refuzat operația la genunchi, preferând retragerea



Mi-a fost foarte greu să mă recuperez. Medicii mi-au spus că e greu să mă recuperez după ruptura de cartilaj la genunchiul stâng. Este recomandată operația, iar eu nu am vrut să mă operez.



Am fost întotdeauna bucuroasă că nu am avut parte de rău, în sensul accidentărilor, adică nu a fost nevoie să mă operez și am spus că nu e cazul să mă chinui un an, un an și jumătate în recuperare.



Am încercat, am făcut tot ce a fost posibil să mă recuperez și să joc, dar a fost greu, din ce în ce mai greu,” a dezvăluit Simona Halep, în emisiunea „Așii tenisului.”