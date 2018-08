Prima reactie a Simonei dupa ce a castigat un nou trofeu la Montreal! Mesajul in limba romana pentru suporterii care au strigat lozinci anti-PSD

Halep pleaca din Canada cu un nou trofeu si cu un cec de 520.000 de dolari.

"Doamnelor si domnilor, Simona Halep!" - romanca a fost invitata la microfon, sa tina discursul de campioana, in limba romana.

"Este un sentiment extraordinar sa vorbesc din nou in calitate de castigatoare la Montreal."

"Am simtit ca mi-am atins cel mai bun nivel. Chiar daca am simtit oboseala zilele acestea, am luptat pana la capat."

"Sloane, iti multumesc si tie, ma faci sa joc din ce in ce mai bine. Sper sa ne mai intalnim de multe ori. Sper sa jucam multe finale impreuna."

"Vreau sa le cer scuze celor din staff-ul meu, am fost cam nebuna azi pe teren, poate din cauza caldurii. Va multumesc pentru suport, sa ducem povestea mai departe, e un sentiment grozav."

"Vreau sa le multumesc si romanilor de acasa, care se uita la televizor, stiu ca s-au trezit noaptea sa ma vada jucand", a fost mesajul Simonei Halep in limba engleza.

Apoi, Simona Halep a tinut sa le vorbeasca in romana celor care au sustinut-o in tribune. I-a certat pe cei care au strigat lozinci anti-PSD si anti Dragnea in timpul meciului.

"Multumesc pentru sustinere si pentru cei care au fost putin altfel astazi, va rog, cand veniti pe un teren de tenis, va rog sa respectati aceasta incapere pentru ca este mult prea deosebita pentru astfel de lucruri. Multumesc!"