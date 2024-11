Premieră pentru Italia! Reacția lui Sinner după ce și-a distrus adversarii la Turneul Campionilor

"Am reuşit o săptămână de foarte mare calitate, am încercat să joc cel mai bun tenis al meu pentru fiecare punct şi cred că am reuşit. Publicul m-a ajutat şi este clar una dintre cele mai frumoase săptămâni din cariera mea pe un teren de tenis. Sunt foarte mândru că am reuşit să câştig acest trofeu în faţa publicului din Torino, în faţa echipei mele, a familiei mele, care ştiu toate sacrificiile pe care trebuie să le facem pentru a ajunge aici", a spus Sinner, potrivit Agerpres.

Jannick Sinner: "Am mai multe lucruri de îmbunătățit"



"Am câştigat în 2024 primele mele titluri de Mare Şlem, primul Turneu al Campionilor şi am devenit primul italian număr unu mondial. Dar nu am avut un obiectiv de asemenea anvergură şi nu mi-am spus: 'Eu vreau să câştig primul meu Mare Şlem, să fiu numărul unu mondial'. Şi la fel va fi anul viitor. Eu vreau să câştig tot ce se poate câştiga, să continui să învăţ şi să-mi îmbunătăţesc nivelul de joc în anumite momente.



Aceasta a fost filosofia mea de joc anul acesta şi a funcţionat bine. Ceea ce este sigur, este că eu sunt foarte bucuros după acest sezon incredibil, iar obiectivul meu nu este acela de a fi primul sau de a face un anumit lucru. Trebuie doar să fiu mai bun şi să dau totul pe teren", a adăugat Sinner.



"Chiar dacă am avut un sezon cu opt titluri şi 70 de victorii, cu doar şase înfrângeri, eu cred că mai am încă multe lucruri de îmbunătăţit. De exemplu, duminică, în finală, am servit foarte bine, dar nu am reuşit acest lucru pe tot parcursul turneului. Sunt lovituri, situaţii pe care eu le pot gestiona mai bine, sunt detalii, dar când ajungi la acest nivel, detaliile sunt cele care fac diferenţa", a mai spus Jannik Sinner.