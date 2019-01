"Nu mai am niciun obiectiv, totul e un bonus pentru mine acum!" Simona a plecat spre Australia pentru primul turneu al anului!

Simona a plecat din tara imediat dupa petrecerea de Revelion.

Marea provocare! Povestea razboiului dintre Morosanu si Ghita e pe 2 ianuarie la PROX, de la 23:00! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Va juca la Sydney inainte de Australian Open. Halep a scapat de presiune. Vrea doar sa fie sanatoasa si sa se bucure de meciurile pe care le joaca.

"Ma bucur ca am putut sa petrec Revelionul acasa dupa multi ani. A fost cea mai lunga perioada pe care am petrecut-o acasa pana acum, trebuie sa o iau din nou la drum acum. Fizic sunt OK, nu am avut nicio problema la antrenament. Mereu spun ca la meciurile oficiale e diferit, asa ca astept sa vad cum e cand intru pe teren. Am un singur turneu de pregatire pentru Australian Open, cred ca e putin.

Chiar ma gandeam ca anul trecut aveam vreo 15 meciuri pregatitoare inainte de Melbourne, dar anul asta a fost destul de greu din punct de vedere emotional. Nu am niciun obiectiv anul asta, sper sa raman sanatoasa si sa dau tot ce pot pe teren. Nu pot sa spun ce dorinta mi-am pus la miezul noptii pentru ca nu se indeplineste. O tin pentru mine! Profesional, mi-am indeplinit dorintele. Acum, tot ce vine e un bonus", a spus Simona.