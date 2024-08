Tomas Machac și Katerina Siniakova au cucerit medalia de aur pusă în joc în proba de dublu mixt a turneului de tenis.

Echipa care a reprezentat Republica Cehă a depășit China, în ultimul act competițional, Machac și Siniakova încheind super tiebreak-ul decisiv cu patru puncte câștigate la rând.

6-2, 5-7, 10-8 a fost scorul confruntării dintre Machac / Siniakova și Zhang / Wang, acest meci aducând singura medalie de aur obținută de sportul cehesc, în primele 12 zile ale Olimpiadei de la Paris.

Sunt două elemente care fac din acest succes al cehilor un lucru greu de crezut. În primul rând, Machac și Siniakova nu înregistraseră vreo victorie împreună, înainte de startul turneului olimpic de la Roland Garros.

Yep, Machac and Siniakova are definitely broken up ???? pic.twitter.com/HkctwXZAMI

Machac și Siniakova au fost eliminați în primele tururi ale competițiilor de mare șlem de la Australian Open și Roland Garros, având o experiență colectivă nu doar neproductivă pe terenul de tenis, ci și extrem de limitată: doar două meciuri bifate ca pregătire a întrecerii olimpice.

În al doilea rând, Machac și Siniakova au ieșit campioni olimpici la scurt timp după ce au încheiat o relație amoroasă de patru ani, informează Punto de break.

Cei doi tenismeni din Cehia au început să se vadă în anul 2020, iar, cu puțin timp înaintea Jocurilor Olimpice, ar fi luat decizia de a urma căi separate.

„E viața noastră personală, nu trebuie să știți voi despre asta. Ne place când sunteți confuzi,” a transmis Katerina Siniakova, când a fost întrebată despre viața personală, în capitala Franței.

„E secret. Rămâne secret,” a spus Machac, care nu a vrut nici el să dezvăluie public statutul relației celor doi.

Siniakova and Machac Win Olympic????

About their relationship

Siniakova: “That’s our personal lives you don’t need to know that”

Machac: “So this is top secret. Top secret.”

Siniakova: “We like it when you are confused!”

Machac: “Exactly. That’s how we feel powerful.”

????: IOC pic.twitter.com/6kVEmnRUoO