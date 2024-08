Novak Djokovic, dezamăgit după eliminarea de la US Open: "Am jucat cel mai prost tenis al meu"

Novak Djokovic a fost extrem de dur cu el după ce a fost eliminat de la ultimul turneu de Mare Șlem al anului.

Jucătorul de tenis din Serbia, campion olimpic la Paris, al doilea favorit al turneului american, s-a înclinat surprinzător, în patru seturi, 6-4, 6-4, 2-6, 6-4, în faţa australianului Alexei Popyrin (28 ATP, favorit nr. 28).

Este pentru prima dată din 2017 când sârbul încheie un an competiţional fără să-și treacă un trofeu de Mare Şlem în palmares.

Djokovic și-a felicitat adversarul

"Cu siguranţă, Alexei a jucat mai bine, merita să câştige. Eu am făcut un turneu slab, azi a fost o zi groaznică, am avut un serviciu slab, am făcut enorm de multe duble greşeli, în acest fel nu ai cum să câştigi în faţa unor adversari în formă, aşa cum a fost Alexei Popyrin.

El (Alexei Popyrin, n.r.) a avut un serviciu puternic, a ştiut cum să crească presiunea, îl felicit", a mărturisit Djokovic, potrivit Agerpres.

Aşa cum se ştie, şi spaniolul Carlos Alcaraz, nr. 3 ATP, a fost eliminat surprinzător, pierzând în turul al doilea, 6-1, 7-5, 6-4, în faţa olandezului Botic van de Zandschulp (74 ATP), joi la New York.