Nicola Pietrangeli refuză să accepte că Jannik Sinner e mai bun: declarațiile controversate pe care le-a făcut

Nicola Pietrangeli a câștigat 120 din cele 164 de meciuri jucate pentru echipa națională a Italiei de tenis masculin, pe când Jannik Sinner, la 23 de ani, are 15 victorii, dintr-un total de 19 partide jucate în tricoul Italiei.

„Clasamentele se fac întotdeauna la sfârșitul cursei. Sinner și ceilalți au nevoie de trei sau patru vieți pentru a-mi bate toate recordurile.

Și pentru că am unul care este imbatabil și acela că am 164 de meciuri jucate în Cupa Davis. Se vorbește că Sinner este pe cale să-mi doboare toate recordurile, în ciuda faptului că are 23 de ani... Pentru Dumnezeu.

„M-a dezamăgit că nu m-a chemat nimeni la ceremonia de premiere.”

Nu vreau să fie controverse, dar sunt tenismenul care a jucat cele mai multe meciuri pentru Italia în Cupa Davis și acum, când cuceresc trofeul, nu mă cheamă nimeni la ceremonia de decernare a premiilor.

Asta m-a întristat. Anul trecut am fost acolo și oamenilor le-ar fi plăcut să vadă un tenismen de 91 de ani. Dar a nu fi acolo în acest an chiar m-a dezamăgit puțin,” a declarat Pietrangeli la Rai Radio 1, citat de AS.

Sinner a reușit, în 2023-2024, ceea ce nu a reușit niciun alt tenismen italian, în istorie: să conducă echipa națională spre apărarea titlului de campioană, în Cupa Davis.