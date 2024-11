Nu în ultimul rând, Halep a vorbit admirativ despre Swiatek și Sabalenka - jucătoarele care domină, în prezent, clasamentul WTA -, lăudându-le pentru forța pe care o afișează în joc.

„Aceste meciuri fac parte din proces, nu mă deranjează. Nu este o dramă ce se întâmpla acum, e normal, a fost o perioadă lungă în care n-am jucat.

Vin după o accidentare, cu ruptură de cartilaje. Este foarte greu să joci, dar acum nu mă mai doare. Nu vreau să o iau ca pe o luptă, încerc să dau cât pot de fiecare dată și să muncesc,” a fost poziția Simonei Halep, care și-a dezvăluit marea dorință pentru perioada următoare.



„Vreau meciuri mai multe, am nevoie de victorii să prind încredere, dar nu vreau să pun presiune pe mine. Ce fac acum e un bonus, am făcut destule în carieră și sunt împăcată.

Am jucat doar 2-3 meciuri, nu am jucat cu jucătoare foarte puternice. Am urmărit la televizor, Swiatek și Sabalenka sunt foarte puternice și lovesc mingea bine”, a spus Simona Halep.