Am avut însă norocul de a avea oameni lângă mine care au crezut în mine și m-au ajutat. Ei mi-au dat dorința de a continua și de a mă antrena,” a puncat Sinner.

„Când am ajuns în Australia am fost incomod; ceilalți jucători păreau să se uite diferit la mine. A fost un sentiment greu de digerat. La un moment dat, m-am gândit să opresc totul.

Sinner, privit diferit de ceilalți jucători, în Australia

Despre suspendarea de trei luni, Jannik Sinner a spus că i-a fost complicat să o accepte: „În capul meu, nu am făcut nimic greșit. A fost un an dur,” a spus Sinner despre sezonul 2024, în care a reușit să câștige US Open după ce lumea a aflat despre cazul său de dopaj.

Jannik Sinner va reveni în circuitul ATP în turneul de o mie de puncte de la Roma. Conform clasamentului actual, va fi principal cap de serie în turneul de la Roland Garros.