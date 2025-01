Nick Kyrgios s-a retras de la un eveniment demonstrativ al lui Novak Djokovici, programat pentru joi, din cauza unei întinderi abdominale. Această decizie pune şi mai mult sub semnul întrebării şansele sportivului de a reveni în această lună, la Australian Open (12-26 ianuarie).

Kyrgios, care s-a confruntat cu o succesiune de accidentări, de când a pierdut în faţa lui Djokovici în finala Wimbledon 2022, a declarat, miercuri, că s-a retras de la evenimentul „A Night With Novak” de pe Rod Laver Arena.

"Din păcate, nu voi putea să joc cu bunul meu prieten Nole, joi, în 9, deoarece am făcut o ecografie abdominală şi am o întindere de gradul 1", a anunţat australianul pe Instagram, potrivit news.ro. "Mă voi odihni şi voi face tot ce pot pentru a fi OK până la Australian Open".



Jucătorul în vârstă de 29 de ani s-a confruntat cu accidentări la genunchi, la picior şi la încheietura mâinii şi a ridicat deja semne de întrebare cu privire la participarea sa la primul turneu de Grand Slam al anului.



În ciuda problemelor sale de formă, Kyrgios (fără clasament la ora actuală) a fost numit în echipa de Cupa Davis a Australiei care va înfrunta Suedia la 31 ianuarie şi 1 februarie.