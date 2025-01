Jaqueline Cristian (26 de ani, 82 WTA) a reușit, la Australian Open 2025, ceea ce n-au putut să facă Sorana Cîrstea (34 de ani, 71 WTA) și Anca Todoni (20 de ani, 111 WTA), cele două românce care au părăsit competiția după runda inaugurală.

Jaqueline, în schimb, a obținut o mare victorie, 6-2, 4-6, 7-6, după un meci de 2 ore și 36 de minute. Rezultatul a fost unul remarcabil pentru că a trimis-o pe Cristian, în turul II, în primul Grand Slam al anului, doar pentru a doua oară.

Acum, provocarea lui Jaqueline ar fi să atingă, în premieră, turul III, la Australian Open, iar șansele ei sunt destul de bune. Pentru că a scăpat de o adversară dificilă, Victoria Azarenka (24 WTA), urmând să o întâlnească pe italianca Lucia Bronzetti (26 de ani, 76 WTA).

Până să vedem cum se va descurca Jaqueline Cristian, în următoarea partidă, e de precizat că ea și-a asigurat un cec uriaș, de 120.000 de euro, pentru accederea în turul II. Așadar, având toate motivele să fie entuziasmată, românca a acordat un interviu savuros pentru Eurosport, postul care transmite Australian Open.

„M-am simțit foarte bine. Bineînțeles, a fost un roller-coaster meciul, dar, per total, unul foarte bun, de care sunt foarte mândră. Am luptat până la final și nu m-am lăsat doborâtă de gândurile negative și de situațiile grele în care mă aflam. Am crezut în mine până la final. Așa cum ea făcea break-urile, știam că și eu pot să le fac. Deci tot timpul m-am bazat pe mine și pe jocul pe care-l aveam la retur“, și-a început Jaqueline discursul.

Ea a prefațat apoi partida pe care o va juca, cel mai probabil miercuri, în turul II de la Australian Open.

„Nu vreau să mă uit foarte mult peste fileu, că e Bronzetti, că e Azarenka. Pentru mine e doar turul 2 de la Australian Open. Vreau să mă bucur de ziua de astăzi și să diger această victorie până mâine, după care o să mă pun la masă și o să pregătim meciul. Tot ce pot să zic e că sunt foarte mândră după meciul de astăzi, foarte încrezătoare și chiar mă bucur că mai am o șansă să intru, din nou, pe teren la Australian Open și să mă bucur de locul ăsta minunat și de tot ce-ți oferă tenisul și munca pe care o depui în spate“, a continuat sportiva de 26 de ani.

Jaqueline s-a referit și la țintele înalte pe care și le-a fixat pentru acest sezon: „Obiectivul dur pentru acest an e Top 30, dar obiectivul realist, un prim pas înainte, e Top 50. Tot ce pot să zic e că muncesc mult, cu mine și cu echipa. Nu vreau să mă gândesc la numere, chiar dacă sunt acolo, vin odată cu jocul și cu munca din spatele meciurilor și din afara competițiilor. Cred în mine, în șansa mea și, cum am zis, nu vreau să-mi pun limite. Vreau doar să mă îmbunătățesc de la zi la zi. Cam acesta e planul pentru 2025“.