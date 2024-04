Ironia sorții! Wozniacki a primit wildcard și va lupta împotriva Simonei Halep la Madrid

Decizia oficialilor de la Madrid vine la doar două săptămâni după ce Wozniacki a criticat public acordarea unor astfel de invitații pentru jucătorii reveniți după suspendări pentru dopaj, făcând trimitere la Simona Halep.

Simona Halep, fost număr unu mondial, a primit wildcard la Madrid, acesta devenind primul său turneu confirmat pe zgură în acest sezon. Dacă nu va primi alte wildcarduri în săptămânile ce urmează, atunci dubla campioană de Grand Slam își va începe sezonul pe zgură (suprafața sa favorită) la Madrid, turneu care începe pe 23 aprilie.

Wozniacki, un alt fost lider mondial, va concura alături de Halep la Madrid, ajungând pe tabloul principal după ce a primit un wildcard. Ambele jucătoare au avut succes la Madrid în trecut.

✔️ Simona Halep

✔️ Caroline Wozniacki

✔️ Martín Landaluce

✔️ Kei Nishikori

These are the first wildcards for the main draw at the 2024 #MMOPEN!