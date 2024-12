Românca a declarat pentru The Telegraph că izbucnirea ei recentă de pe rețelele de socializare a venit după luni de anxietate şi nopţi nedormite.

"Am simţit că ei, ITIA, au fost nedrepţi cu mine înainte, dar acum este chiar mai mult. Am fost atât, atât de supărată şi atât de tristă când am văzut situaţia. Este pur şi simplu inacceptabil, din punctul meu de vedere. Da, iar nu pot să dorm. Mi-am pierdut somnul timp de doi ani în timpul procesului. Apoi mi-am revenit. Şi acum, pentru câteva zile, da, l-am pierdut din nou. Toată gândirea negativă, gândurile negative, nu este uşor de gestionat", a mărturisit fostul lider mondial.

Care ar fi fost diferența între cazul ei și cel al lui Sinner și Swiatek

Atât Sinner, cât şi Swiatek s-au mişcat rapid pentru a identifica sursa substanţei interzise şi, prin urmare, au fost în măsură să îşi depună apelurile aproape imediat, în timp ce cazul Simonei Halep a durat considerabil mai mult pentru a fi alcătuit. Într-adevăr, ITIA spune că nu a reuşit încă să localizeze roxadustat - substanţa interzisă în centrul cazului - în suplimentul „Keto MCT” pe care îl luase. Dar expertul lui Halep, profesorul Jean-Claude Alvarez, a declarat tribunalului TAS că a găsit-o, iar explicaţia sa a fost în cele din urmă acceptată, ducând la ridicarea suspendării în martie.

"Am auzit că unii oameni au spus că nu am descoperit contaminarea mai repede", a explicat Simona Halep, citat de News. "Dar substanţa pe care o aveam era atât de greu de găsit. O găseşti în China sau în altă parte, nu ştiu exact, şi a fost nevoie de timp pentru a fi livrată, astfel încât să poată face testul. Nu a fost vina mea pentru că nu am vrut să găsesc contaminantul - înţelegeţi ce vreau să spun.

Ceea ce cred că nu este corect, de asemenea, este că au anunţat cazul meu imediat, şi am primit toată căldura din partea presei, iar pentru aceşti doi jucători au păstrat secretul, şi au spus doar despre caz când totul se terminase, deci este foarte ciudat. Şi am cerut şi ridicarea suspendării provizorii pentru a putea juca. Am spus: 'Dacă în cele din urmă credeţi că sunt vinovată, luaţi punctele înapoi şi toţi banii şi totul, dar lăsaţi-mă să joc', pentru că voiam să păstrez ritmul. Am cerut asta de vreo două sau trei ori, dar acum Sinner şi Swiatek au putut juca. Jucătoarea - nu vreau să dau numele, ştiţi despre cine vorbesc - a avut o suspendare de trei săptămâni, apoi a jucat la două turnee, iar apoi a primit o nouă suspendare. Ce este asta? Adică, nu înţeleg. Aşa că simt că nu este corect", a povestit românca.