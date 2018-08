Final de cariera pentru David Ferrer! US Open, ultimul turneu de Grand Slam pentru spaniol

David Ferrer, fost numar 3 mondial, a anuntat ca se va retrage din activitate si ca US Open 2018 este ultimul turneu de Grand Slam din cariera sa.

David Ferrer il va intalni la Flushing Meadows in turul intai pe compatriotul si bunul sau prieten, Rafael Nadal. "Va fi ultimul meu Grand Slam, e deja un trofeu sa am sansa de a juca impotriva lui Rafael Nadal pe terenul central de la US Open. Iubesc tenisul si nu vreau sa-l parasesc. Fizic este mai dur, nu mai am nivelul pe care doresc sa-l am", a declarat jucatorul de 36 de ani, pentru El Espanol.

Ferrer va mai evolua apoi la Cupa Hopman si la turneele de la Auckland, Buenos Aires, Acapulco, Barcelona si Madrid, acolo unde isi va agata racheta de tenis in cui in mod oficial. Ferrer si-a propus sa se retraga in tara sa, dupa turneele pe zgura, suprafata lui favorita, de la Barcelona si Madrid.

Sportivul iberic, acum pe locul 148 ATP, a castigat 27 de titluri la simplu. El are in palmares trei trofee ale Cupei Davis, iar in 2013 a fost numarul 3 mondial, cea mai buna clasare din cariera.