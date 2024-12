Jucătoarea franceză de tenis Caroline Garcia, care şi-a lăsat în suspans cariera la finele lunii septembrie după un sezon 2024 eşuat, a afirmat că "şi-a pus problema" de a nu mai reveni în circuit întrucât "nu mai suportă nimic", a afirmat ea într-un interviu online publicat luni seară pe site-ul cotidianului L'Equipe, citat de Agerpres.



"La finalul fiecărui meci, victorie sau înfrângere, mă simţeam doar uşurată. Nu mai ştiam de ce joc. Eram obsedată de clasament", a răspuns fostul nr. 4 mondial, ajunsă pe poziţia 48 în ierarhia tenisului feminin profesionist.

Caroline Garcia, în pragul disperării



Garcia a relatat, de asemenea, că a gestionat cu dificultate titlul câştigat la Turneul Campioanelor din 2022, care a încheiat un sezon în apoteoză.



"Trei zile mai târziu, eram goală pe dinăuntru. În palmaresul meu este o stea magnifică, dar în relaţia mea cu tenisul, a fost un enorm punct negru. Totul a devenit toxic şi negru", a mai spus ea.



La Openul Australiei, la începutul anului 2023, "fiecare meci a fost un coşmar. Aveam o atitudine urâtă, mă purtam urât cu echipa mea... Detestam persoana care deveneam, iar asta mă epuiza", a adăugat Caroline Garcia.



Garcia, care se antrenează cu Ivan Ljubicic, directorul de înalt nivel al Federaţiei franceze de tenis (FFT), se va prezenta la Openul Australiei (12-26 ianuarie 2025), primul turneu de Mare Şlem al anului, fără antrenor, după separarea în luna septembrie de Bertrand Perret.



"Deocamdată, nu îmi doresc să am responsabilitatea unei echipe. Uneori, am avut impresia că am purtat pe umeri greutatea staffului meu. Acum, îmi regăsesc libertatea", a justificat ea.

Caroline Garcia: "Îmi doresc să fac și alte lucruri în viață"



Pentru acest sezon, ea prevede să joace "doar la turneele mari", explicând că a făcut o greşeală atunci când a luat antiinflamatoare mult timp pentru a-şi trata durerile de la umăr.



"Poate că mă voi trezi jucând în calificări, dar prefer asta decât să joc în fiecare săptămână. În orice caz, nu voi mai reveni la turneele Challenger. În acest moment, îmi doresc să fac şi alte lucruri în viaţa mea, să-mi întemeiez o familie. Eu nu mă văd jucând încă cinci ani, asta este sigur, şi nici nu-mi propun să joc într-un circuit secundar", a conchis ea.