La ora actuală, Jasmine Paolini este cea mai intimidantă jucătoare cu o înălțime de sub 1,70 metri, în circuitul WTA.

De două ori finalistă pierzătoare, în turneele de mare șlem, în acest an, Jasmine Paolini a stabilit un nou vârf de carieră, în ce privește poziția sa în clasamentul mondial: stă a patra, după Sabalenka, Swiatek și Gauff, performanță pe care a atins-o la 28 de ani.

Cu o înălțime de 1,63 metri, Jasmine Paolini este întruchiparea ideii conform căreia forța în lovituri nu reprezintă totul, în circuitul feminin din prezent.

Paolini, campioană la Dubai, în 2024. A pierdut finalele turneelor de la Roland Garros și Wimbledon

Până în 2024, Paolini nu trecuse niciodată de turul secund al unui turneu de mare șlem.

Paolini a obținut, în 2024, 42 de victorii și, chiar dacă a înregistrat inclusiv 21 de înfrângeri, italianca a câștigat trofeul de o mie de puncte de la Dubai. În faza semifinalelor, Paolini a întrecut-o pe Cîrstea.

Întrebată dacă s-ar fi așteptat la asemenea performanțe în actuala stagiune, Jasmine Paolini a replicat cu sinceritate, în interviul acordat CNN: „E o glumă, nu? Să termin așa anul e finalul perfect, așa că sunt foarte mulțumită. Anul trecut, am pierdut finala, iar, în acest an, am câștigat-o. E un sentiment grozav,” a spus Paolini.