După ce a fost suspendată doi ani pentru dopaj, Simona Halep s-a pronunțat în cazul lui Sinner: "Știu cât de greu e"

Românca picase testul anti-doping la US Open și a fost depistată cu Roxadustat în octombrie 2022. De asemenea, Simonei Halep i-au fost găsite nereguli și în pașaportul biologic.

Halep a comentat asupra modului în care s-au desfășurat lucrurile în cazul ei, în comparație cu alți sportivi, precum Jannik Sinner, liderul mondial ATP.

După ce a fost suspendată doi ani pentru dopaj, Simona Halep s-a pronunțat în cazul lui Sinner

Deși a declarat că nu are nimic personal împotriva lui Sinner, Halep a explicat că tratamentul aplicat în astfel de cazuri ar trebui să fie echitabil pentru toți sportivii, indiferent de poziția lor în clasament.

Simona a menționat că în cazul ei a fost vorba de o contaminare involuntară, deși a fost întotdeauna atentă la ce consumă, și a recunoscut că echipa ei a avut un rol în administrarea suplimentelor care au dus la depistarea substanței interzise Roxadustat.

„Nu am nimic cu Sinner, cu jucătorul, chiar cred că poate fi vorba de o contaminare. Am trecut prin asta și știu cât de greu și de urât este, dar modul de judecată nu a fost corect nici față de mine, nici față de ceilalți sportivi care au trecut prin acest infern. În urmă cu doi ani, cred că am fost 3 sau 4 sportivi prin aceeași situație.

Sper ca pe viitor să se judece la fel. Indiferent dacă ești numărul 1 sau numărul 200 trebuie să fii tratat la fel în această situație!

Am fost foarte atentă întotdeauna, nu am luat nimic fără să mă asigur că este bun, corect, curat. A fost o greșeală, echipa mea mi-a dat aceste suplimente, probabil că era responsabilitatea mea de mă duce la laborator. Pe cutie nu scria că este interzisă vreo substanță din ce conținea suplimentul. Chiar îmi doresc să nu treacă nimeni prin așa ceva, a fost foarte urât și foarte greu emoțional, dar vreau să las asta în urmă”, a declarat Simona Halep, la o conferință de presă.

Halep plănuiește să revină pe teren la Hong Kong Tennis Open, programat în perioada 28 octombrie - 3 noiembrie 2024, după o perioadă de recuperare a genunchiului. De asemenea, ea a trecut prin momente grele emoțional în urma suspendării sale și speră să lase în urmă această experiență dificilă.

Cazul de dopaj a implicat depistarea substanței Roxadustat, o substanță interzisă care poate stimula producția de celule roșii din sânge, care pot îmbunătății anduranța sportivilor. Halep a fost suspendată inițial pentru patru ani, însă Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a redus pedeapsa la nouă luni.