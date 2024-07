Anca Todoni, locul 142 în lume, a fost învinsă marți de chinezoaica Xiyu Wang, locul 54 WTA și a treia favorită a turneului.

Meciul s-a încheiat cu scorul de 7-6 (7/4), 7-5 după două seturi foarte echilibrate. În ciuda faptului că Todoni, "perla" României, în vârstă de 19 ani, a avut șansa să câștige setul secund, când a servit pentru victorie, Wang a revenit și a obținut victoria după două ore și 20 de minute de joc.

Miriam Bulgaru, locul 218 WTA, a pierdut în fața slovacei Rebecca Sramkova, locul 109 în ierarhia WTA, într-un meci intens, care a avut în componență trei seturi.

Sramkova s-a impus cu 6-3, 4-6, 6-4 după aproape două ore și 40 de minute de joc.

Bulgaru, în vârstă de 25 de ani și venită din calificări, în urma acestei înfrângeri și-a asigurat în cont un cec de 2.512 euro și 19 puncte WTA.

