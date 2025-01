Transylvania Open 2025 (3 - 9 februarie) va fi transmis în exclusivitate de Pro Arena și VOYO.

Sorana Cîrstea (34 de ani, 71 WTA) a revenit în circuitul de elită al tenisului feminin, după o absență de jumătate de an.

Operată la piciorul stâng în luna august a anului precedent, sportiva din România a trecut cu bine prin perioada de pregătire, dar s-a oprit în turul întâii al Openului Australian.

Sorana Cîrstea, despre meciul pierdut cu Elina Svitolina: „Simt că puteam să îl câștig.”

Elina Svitolina a fost jucătoarea care a eliminat-o pe Sorana Cîrstea, la capătul unei partide încheiate scor 6-4, 6-4.

„Normal că sunt puțin dezamăgită de rezultat, dar, în același timp, am fost șase luni pe bară, în care nu am jucat meciuri oficiale. Revin după o operație, trebuie să am răbdare.



Văd că nivelul de la antrenamente este ridicat. Simt că puteam să câștig acest meci. L-am avut în mână. Sunt sentimente contradictorii, în momentul de față,” a declarat Sorana Cîrstea, la revenirea în țară.