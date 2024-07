La scurt timp după acel moment, spaniolul a promis că își va face un tatuaj care să îi amintească pentru totdeauna de acest moment.

Alcaraz s-a ținut de cuvânt. Și-a desenat pe piele Turnul Eiffel, însoțit de data la care a cucerit trofeul la Paris. Tatuajul a fost făcut pe glezna stângă.

Carlos Alcaraz got a new tattoo to celebrate his Roland Garros win.

He’s been commemorating each Grand Slam win with a tattoo.

If he keeps winning this much, he’s gonna be completely covered ????

