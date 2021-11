Beyoncé, în calificările Australian Open? :) Imaginea incredibilă care a lansat un val de glume pe Twitter

Beyoncé Giselle Knowles-Carter, cunoscută ca Beyoncé colaborează cu Adidas pentru lansarea unei noi colecții de produse vestimentare, în seria Winter Ivy Park X.

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Adidas și Beyoncé le-au pregătit fanilor o lansare memorabilă, care le-a oferit fanilor tenisului ocazia de a face glume pe seama celebrei cântărețe.

Într-una dintre imaginile publicate sub numele We Are Ivy Park, Beyoncé are o ținută sexy și poartă o pereche extravagantă de ochelari pe un teren de tenis, ținând o rachetă în mâna dreaptă.

Fotografia i-a făcut pe anumiți fani ai tenisului să își imagineze că Beyoncé ar putea participa în calificările Australian Open, competiție care va avea loc în perioada 17-30 ianuarie 2022.