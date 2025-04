Oțelul Galați este ”pe val” în Superligă. Are cinci victorii consecutive sub comanda lui Laszlo Balint, fără gol primit, și se bate cu șanse reale pentru câștigarea play-out-ului.



Moldovenii au primit și o altă veste de senzație: la Galați se pregătește modernizarea actualului stadion! Proiectul este deja în biroul primarului.



Cristi Munteanu, președintele Oțelului, i-a cerut edilului Ionuț-Florin Pucheanu ca lucrările să se efectueze ”pe bucăți”, în așa fel încât echipa să nu fie nevoită să joace în alt oraș.



Un nou stadion pentru Oțelul Galați: ”Proiectul e făcut”



„Și mai devreme am vorbit cu domnul primar, este cât se poate de real. Se vrea mărirea stadionului, se vrea modernizarea stadionului actual și finanțarea va fi făcută, din ce am înțeles... domnul primar caută soluții, ori un parteneriat public-privat, ori un parteneriat cu Guvernul României pentru a moderniza acest stadion.



Costurile ar fi mult mai mici decât să faci un stadion de la zero. Domnul primar are proiectul cu stadionul. (n.r. - E făcut deja proiectul?) E făcut, da, am și văzut cum va arăta stadionul.



Acum rămâne, cum e la noi, cu multe documente, cu multe hârtii. Cert este că l-am rugat pe domnul primar, în așa fel încât atunci când vor începe lucrările s-o facă pe bucăți ca să nu fim nevoiți să plecăm, să jucăm în altă parte. Vom vedea până atunci, cerința mea a fost clară”, a spus Cristi Munteanu, în exclusivitate pentru Sport.ro.



Noul stadion al Oțelului ar urma să aibă o capacitate exinsă la 18.000 de locuri, a dezvăluit edilul din Galați potrivit Pro Lider FM. În prezent, arena are 13.500 de locuri.



Oțelul Galați, lider în play-out



Dacă acum câteva luni ”tremura” pentru evitarea retrogradării, Oțelul nu mai are emoții după parcursul bun din ultima perioadă. Oficialii se pot gândi serios la câștigarea play-out-ului și își fac deja planurile pentru sezonul următor.



Cu 31 de puncte, Oțelul se pregătește pentru meciul din etapa următoare, care poate decide câștigătoarea play-out-ului. Moldovenii se vor întâlni pe teren propriu cu Hermannstadt, echipa clasată pe locul opt, cu 30 de puncte.