Mihai Rotaru, acționarul principal al oltenilor, a vorbit despre starea de spirit din tabăra alb-albastră.



"Avem un sentiment de frustrare. Nu e vorba de nemulțumire. Mai ales că puteai să ai o victorie mult mai mare, mai ales dacă dădeai gol în minutul 96. Știți vorba aceea, te iubesc ca pe un gol în minutul 90. A fost o ocazie foarte mare. Au mai avut și Baiaram, Mitriță, plus alte oportunități", a spus Rotaru, la GSP, referindu-se la finalul dramatic în care Craiova putea obține cele trei puncte.



Acesta a evidențiat prestația excelentă a portarului roș-albaștrilor, Ștefan Târnovanu, care a fost din nou providențial în fața oltenilor.



"Târnovanu nu face pentru prima dată un meci mare împotriva noastră. A făcut un meci bun. Cu atât mai frustrant, cu cât portarul echipei adverse e omul meciului. Am fost agresivi, am recuperat multe mingii sus, am intrat de multe ori în careu, au controlat. Nu pot să spun că a fost bun doar x, y sau z. Determinarea a fost ceea ce ne dorim când joci cu 30.000 de fani de-ai tăi în spate", a mai spus Rotaru.

Rotaru, despre relația cu suporterii



Rotaru a ținut să scoată în evidență și relația specială dintre echipă și suporteri, consolidată prin atitudinea arătată de fotbaliști pe teren.



"Ai noștri sunt suporteri de atitudine. Dacă ai atitudine, sunt ai tăi. Tot ce s-a întâmplat aseară, modul cum am gestionat meciul, a apropiat suporterii de echipă. Îmi doresc ca meciurile noastre să fie cu casa închisă. Dacă jucăm cu casa închisă, e greu să pierdem puncte pe Oblemenco", a punctat Mihai Rotaru.



Craiova, care venea după cinci victorii consecutive acasă, a avut inițiativa în partida cu FCSB, dar lipsa de inspirație la finalizare și intervențiile decisive ale lui Târnovanu au menținut scorul egal.



În urma meciului de pe Ion Oblemenco, FCSB se menține pe primul loc, în timp ce Universitatea Craiova ocupă poziția a treia, la egalitate de puncte cu CFR Cluj, dar cu un golaveraj inferior.