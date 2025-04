La flash-interviul de dinainte de joc, Marius Șumudică a explicat de ce a schimbat sistemul de joc și a apelat la trei fundași centrali contra lui FCSB. Antrenorul de la Rapid nu a știut ce să răspundă când a fost întrebat cum îi simte pe jucători înaintea derby-ului.

Marius Șumudică, înainte de Rapid - FCSB: "Consider că e cel mai bun sistem pentru a o bloca pe FCSB"

Șumudică s-a plâns de probleme de lot și de faptul că Borisav Burmaz este singura variantă pentru postul de atacant central.



"Știu că fiecăruia îi place să fie spectacol, să se marcheze mult. Noi am pregătit jocul la victorie, încercăm să câștigăm. Mă interesează în primul rând intensitatea jocului, dorința de victorie, motivația, să fim agresivi și să demonstrăm acasă și că ce s-a întâmplat în decursul a 5 zile a fost un accident.



(n.r - Întrebat cum îi simte pe jucători) Nu știu ce să spun, chiar nu știu ce să spun. Mi-ați pus o întrebare care m-a încuiat. I-am văzut liniștiți. S-au pregătit bine, dar nu știu... poate e liniștea de dinaintea furtunii. Eu îmi doresc din suflet să revenim pe Giulești măcar cu această pasiune, cu această dorință de a îmbrăca acest tricou și de a obține victoria.



Eu am făcut tot ce a trebuit împreună cu staff-ul. Depinde acum dacă ei sunt capacitați și dacă pot să absoarbă ca un burete ce le-am transmis în zilele de după Hermannstadt.



Cum am gândit sistemul? Am simțit că avem nevoie de dublaj. E un sistem care îmi place foarte mult, ofensiv pe faza de atac, un 3-4-3 care se poate transformă în 5-4-1 pe faza defensivă. L-am interpretat foarte bine în anumite jocuri, chiar și cu Craiova, când am câștigat cu 1-0. Consider că e cel mai bun sistem pentru a o bloca pe FCSB.



Burmaz e un jucător bătăios. Noi n-avem niciun atacant. Ankeye nu e, Koljic accidentat, Ademo a zis că are febră. Avem 21 de jucători. N-am niciun atacant. Dacă se întâmplă ceva cu Burmaz, nici n-are cine să intre!



Știam echipa FCSB, chiar dacă n-a spus-o patronul. Da, o știam, da! Bănuiam și, chiar dacă n-a spus-o patronul, știam cum joacă, dar ăsta nu e niciun avantaj pentru mine. Au o valoare indiscutabilă, trebuie respectați, dar trebuie să fim agresivi", a spus Șumudică.



Rapid – FCSB, 21:00. Echipele de start