CFR s-a impus prin golurile marcate de Mohammed Kamara (23), după o combinaţie cu Meriton Korenica, şi de internaţionalul kosovar (44), dintr-o lovitură liberă executată cu efect, care l-a păcălit pe portarul Laurenţiu Popescu.

Oaspeții au avut doar două ocazii notabile, ambele prin Alexandru Mitriţă (27, 61), dar de fiecare dată portarul Otto Hindrich a fost la post.

Universitatea Craiova nu s-a ales cu nimic din dubla pe care disputat-o cu CFR Cluj în decurs de câteva zile. Joi, formația pregătită de Dan Petrescu s-a impus, la loviturile de departajare, în sferturile de finală ale Cupei României, iar luni a câştigat cu 2-0 în campionat.

Jucătorii remarcați de Dan Petrescu

Tehnicianul ardelenilor a vorbit la conferința de presă și a ținut să evidențieze calitățile a trei jucători care s-au remarcat în partida cu Universitatea Craiova.

"Kamara are un talent incredibil. Poate până acum nu l-a arătat, dar în ultimul timp îl arată și ne bucurăm pentru asta, e în formă maximă.

Simao are pasele astea la care nu te aștepți. Poate juca și în stânga și în dreapta, are o imaginație incredibilă pentru un fundaș lateral. Și eu am fost fundaș lateral, el poate face diferența. I-am dat libertate să facă aceste lucruri, e un jucător de clasă.

A fost o acțiune în 3, cu Korenica. Despre el ce să mai spunem? Numai la superlativ se poate vorbi despre un asemenea jucător, joacă pe orice poziție și își face treaba extraordinar de bine", a declarat Dan Petrescu.