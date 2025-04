Fotbalistul a semnat un contract valabil cu echipa din Gruia până în iunie 2028, dar nu este exclus să se despartă în această vară de formația dirijată de Dan Petrescu.



Louis Munteanu parcurge o formă foarte bună. A marcat de 22 de ori în actuala stagiune a SuperLigii României, iar site-urile de specialitate îl estimează pe 3,5 milioane de euro.



George Țucudean l-a analizat pe Louis Munteanu și a spus ce campionat i se potrivește: ”E călit, știe despre ce e vorba”



George Țucudean, fost internațional român, îl vede pe Louis Munteanu jucând în orice campionat, dar consideră că atacantul ar trebui să se întoarcă în Italia, unde a fost legitimat la Fiorentina.



CFR Cluj l-a cumpărat de la echipa Viola pentru 2,3 milioane de euro!



”E într-o formă foarte bună. Mă bucur că are încredere în el. Echipa are încredere în el, antrenorul are încredere în el. Joacă bine. Marchează. Asta e foarte bine pentru un atacant. Și când sunt meciuri când nu ai o evoluție bună, tot să marchezi, să-ți ajuți echipa.



Și, probabil, o să facă următorul pas. Dar nu știu dacă în România. Va trebui să plece afară. Nu știu în România unde să plece. E la o echipă bună, de top. Cred că îi e gândul afară.



Probabil e cu gândul tot în Italia. Să demonstreze acolo. E și mai călit acum și știe despre ce e vorba. Merge mai pregătit mental și fizic și cu 20 și ceva de goluri în spate. Am înțeles că sunt și echipe care-l urmăresc. Trebuie să meargă într-un campionat puternic, că e tânăr.



Îl văd în orice campionat de top. Ar fi bine să meargă oriunde. În Italia știe despre ce este vorba și știi cum e. Când te frigi o dată, a doua oară știi la ce să te aștepți”, a spus George Țucudean pentru Sport.ro.



Produs de Academia lui Gheorghe Hagi, Louis Munteanu a fost legitimat de-a lungul carierei sale fotbalistice la Fiorentina, Farul Constanța și CFR Cluj.