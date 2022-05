(P) SuperLupta de top 4 în Newcastle vs Arsenal. Tunarii, la două victorii distanță de un loc în Liga Campionilor

Pe lângă disputa în desfășurare pentru titlu, echipele din Anglia se luptă a prinde un loc în top 4. Arsenal joacă penultimul meci din această stagiune, în deplasare, pe St. James’ Park din Newcastle, și știe că visul de a juca în Liga Campionilor 22/23 mai depinde de două victorii.

Tunarii și visul Ligii Campionilor



Cetățenii și Cormoranii sunt calificați matematic pentru un loc în grupele Ligii. Chelsea, Tottenham și Arsenal trag tare pentru a bifa și ele această reușită.

Înaintea meciului din această seară împotriva Newcastle, Arsenal e pe locul 5 în campionatul englez, cu 66 de puncte. O poziție mai sus se află Tottenham, cu 68 de puncte, dar cu un meci jucat în plus. Ecuația e simplă pentru elevii lui Mikel Arteta: victorie cu Newcastle (locul 14) plus victorie cu Everton (locul 16) egal prezență direct în Liga Campionilor în sezonul următor. Avantajul unui meci jucat în minus față de Tottenham, precum și SuperDorința de a juca în cea mai tare competiție europeană de fotbal pot conta decisiv. Echipa londoneză nu are niciun trofeu de Liga Campionilor în palmares – ba mai mult, din sezonul 2017-2018 nu a mai prins loc la masa celor mai tari echipe din Europa. Ultimele două etape din sezonul 21/22 Premier League vin, așadar, cu o SuperMiză pentru Tunari.

Ce șanse au să se impună în aceste ultime două meciuri? Cu Newcastle, statisticile sunt de partea echipei din Londra. Din 113 meciuri jucate, Arsenal are 61 de victorii, Newcastle – 28, iar 24 de partide s-au terminat cu un egal. Tunarii au 4 victorii în ultimele 5 meciuri jucate în prima ligă din Anglia, iar Coțofenele au 3 victorii și 2 înfrângeri, dintre care una usturătoare: 5-0 cu Manchester City. La Superbet, ai cota 2.15 că Arsenal câștigă și că se marchează 2+ goluri în meci. Contra Everton, echipa de pe locul 16 în clasament, lucrurile sunt și mai clare. Cele două formații se vor întâlni duminica aceasta, în meciul din ultima etapă, iar din cele 142 de meciuri jucate până acum, Tunarii s-au impus de 73 de ori și au marcat nu mai puțin de 261 de goluri.

Arsenal știe ce are de făcut pentru a prinde ultimul tren spre Liga Campionilor. Rămâne de văzut dacă Saka & co. reușesc să se organizeze și să transforme visul în realitate. Și să bifeze o nouă reușită în rivalitatea contra Spurs.

Echipe probabile

Newcastle: Dubravka; Trippier, Lascelles, Burn, Targett; Longstaff, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Wilson, Saint-Maximin

Arsenal: Ramsdale; Cedric, Tomiyasu, White, Tavares; Xhaka, Elneny; Saka, Odegaard, Smith Rowe; Nketiah

