(P) Pep vrea primul loc in Premier League! Big Sam Allardyce sta in calea lui

A doua jumatate a sezonului englez incepe azi.

Manchester City e la 2 puncte in spatele liderului United, pe care il poate depasi astazi – macar pentru o zi – cu o victorie la West Bromwich Albion. Pentru West Brom continua cursa contra-cronometru pentru supravietuire. A fost adus Sam Allardyce, antrenorul cu 16 sezoane de Premier League la echipe mici care nu a retrogradat niciodata. „Big Sam” e recunoscut ca un tehnician ce poate pune probleme oricui, dar palmaresul contra marilor echipe si marilor antrenori e sub asteptari. O prima victorie a lui cu Guardiola ar fi considerata o surpriza uriasa, cotele Superbet fiind net in favoarea oaspetilor.

Big Sam vs Pep: 3 infrangeri, 11 goluri primite

Allardyce a blocat-o pe Liverpool acum doar cateva saptamani, meci dupa care a fost laudat public chiar de Jurgen Klopp. Cu germanul are un palmares mult mai bun decat cu Guardiola, impotriva caruia nu a gasit inca vreo solutie. Au avut 3 meciuri directe pana acum, toate transate fara emotii de Manchester City-ul condus de Pep: 3-0 si 5-0 in 2017, cand Allardyce era la Crystal Palace, apoi un 3-1 in 2018 cand o antrena pe Everton. Cotele meciului de azi sunt dezechilibrate, cu 16.00 pentru West Brom si doar 1.20 pentru Manchester City!

Palmares pozitiv cu Solskjaer

Singurul antrenor de top 6 cu care Allardyce are un palmares pozitiv e Ole Gunnar Solskjaer, dar nu cu norvegianul pe banca lui United. S-au confruntat doar in 2014, cand Ole era la Cardiff iar Big Sam la West Ham, meci adjudecat cu 2-0 de londonezi. Solskjaer a fost adus la United dupa ce Allardyce a luat o pauza, urmand ca sansa la o revansa sa vina pe 13 februarie.

SuperMeciuri in etapa intermediara de Premier League

Trei zile la mijlocul saptamanii cu spectacol de cel mai inalt nivel in Anglia. Runda intermediara incepe cu un mic derby londonez, intre Crystal Palace si West Ham, tot astazi fiind si Newcastle – Leeds si Southampton – Arsenal. Miercuri, United continua cursa de la distanta cu City si vrea sa isi pastreze primul loc dupa meciul cu Sheffield, lanterna rosie. Tot miercuri sunt Everton – Leicester, in lupta pentru podium, iar Chelsea – proaspat ramasa fara antrenor – e vizitata de Wolves. Etapa se incheie joi cu „clasicul” dintre Mourinho si Klopp: Tottenham – Liverpool!

