(P) KLOPP vs TUCHEL! Pe cine pariezi în SuperMeciul zilei?!

SuperMeci diseară pe Anfield unde locul 18 în clasamentul formei sportive...

Liverpool (campioana en titre în Premier League) primește vizita lui Chelsea, a doua cea mai în formă echipă din Anglia în această perioadă.

Duelul antrenorilor e unul 100% german și va fi a 14-a confruntare dintre Jurgen Klopp (managerul Cormoranilor) și Thomas Tuchel (neînvins pe banca The Blues). Klopp are 9 meciuri câștigate în fața celui care i-a urmat pe banca tehnică de la Mainz și mai apoi de la Dortmund și care a vrut mereu să demonstreze că e cel puțin la fel de valoros ca predecesorul său.

Klopp e peste Tuchel în „directe”

Până acum, Klopp domină duelurile directe, dar meciul de azi ar putea fi o partidă în care Tuchel profită de pasa prin care trece Liverpool și de indisponibilitățile din tabăra campionilor pentru un prim succes categoric. Singurele victorii ale lui Tuchel în fața lui Klopp au venit în 2010 (1-0 în Mainz-Dortmund) și 2019 (2-1 în PSG-Liverpool), mereu cu Tuchel gazdă.

Dacă va fi să asistăm la o premieră, prima victorie în deplasare a lui Tuchel asupra lui Klopp, ar putea fi o surpriză.

Rolul ambilor antrenori e unul esențial în această perioadă. Klopp are de gestionat un sezon foarte dificil și trebuie să ducă pe Liverpool pe locurile de Big Four (pozițiile care te califică în Liga Campionilor). Același obiectiv îl are și Tuchel, care a preluat în plin sezon o Chelsea debusolată. Cine bate diseară urcă în Top 4 și intră în grafic pentru obiectivul major ce mai poate fi atins pe plan intern în acest sezon.

Aceeași școală, dar personalități diferite

Absolvenți ai Hennes-Weisweiler-Akademie din Koln, școala care i-a format pe cei mai în vogă antrenori ai momentului (Hansi Flick de la Bayern Munchen e și el un absolvent al acestei școli, la fel e și Nagelsmann „Baby Mourinho”), Klopp și Tuchel joacă ofensiv, sunt apostoli ai Geggenpressingului și au și rezultate. E drept... mult mai multe și mai importante de partea lui Klopp, din Bundesliga și până în Liga Campionilor și Premier League.

Dar Tuchel e pe val și are supermoral! I-a bătut cu Chelsea pe doi dintre maeștrii jocului la rezultat, Mourinho și Simeone (victoria cu 1-0 contra lui Atletico fiind reușită săptămâna trecută chiar la București, pe Arena Națională); The Special One fusese „răpus” tot cu 1-0 și tot în deplasare de către Tuchel și Chelsea, acum exact o lună!).

Am putea asista așadar la un meci care să ne surprindă și care să refuze statistica pariurilor profitabile în meciurile directe dintre ei. O statistică în care pariuri superpopulare precum GG și 3+ au fost mereu profitabile!

Crezi în pariuri ce vor refuza statistica directă?

Cum ar fi să avem acum parte de NGG și 0-2 (sub 2.5 goluri marcate!)? Tu decizi dacă vrei să trăiești mai intens meciul și să cauți un pariu mai riscant, dar mai generos cu câștigul potențial!

Le tot subliniem importanța antrenorilor. Ei pot fi decisivi într-un așa meci. Amândoi sunt doi tehnicieni care își pun amprenta asupra jocului. Klopp mai empatic și mai capabil să aibă o relație cu jucătorii dar și fanii, în vreme ce Tuchel e mult mai axat pe tactică (se spune că în anul sabatic pe care și l-a luat după plecarea de la Mainz a studiat tactica din alte sporturi, precum baseballul! Căutând să găsească soluții inovatoare prin care să-și surprindă antrenorii adversari.

La acest nivel, Indiferent de câte staruri ai în lot și de sclipirile acestora în joc, mâna antrenorului e necesară și antrenorii mari sunt simțiți. Iată mai jos care e statusul jucătorilor pe care îi vor conduce diseară: absenți, incerți, echipele probabile.

Cine va juca diseară?

Absenții de la Liverpool sunt: Gomez, Henderson, Matip, Diogo Jota, Fabinho și Van Dijk. Chelsea nu are absenți cerți. Dar The Blues au 3 jucători incerți: Tammy Abraham, Thiago Silva și Hudson-Odoi.

Echipele probabile:

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Fabinho, Robertson; Thiago, Wijnaldum, Jones; Salah, Firmino, Mane

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Kante, Kovacic, Alonso; Mount, Giroud, Werner

Îți amintim că poți vedea în direct meciul.

