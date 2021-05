(P) Atletico a ramas pe primul loc dupa meciul cu Barcelona! 3 etape pana la un titlu ce parea sa-i scape printre degete

Roller coaster-ul din La Liga se apropie de finish.

Un sezon ce incepuse cu Barcelona si Real in genunchi si Sociedad pe primul loc a continuat cu o serie excelenta a lui Atletico si parea incheiat inca din iarna, cand „rojiblancos” aveau un avans de peste 10 puncte fata de urmaritoare. Granzii si-au revenit in retur, Atletico a inceput sa piarda puncte, iar titlul parea ca se indeparteaza de Simeone, desi era pe primul loc. A venit etapa 35, din weekend, cu cele doua meciuri cruciale: Barcelona – Atletico si Sevilla – Real Madrid. Diferite scenarii, diferite calcule, si doar cateva dintre ele lasau trofeul aproape de Wanda Metropolitano. Ceea ce s-a si intamplat, cu doua egaluri in derby-uri.

Atletico a intrat in etapa 36 de pe primul loc, pastrand avansul de 2 puncte fata de Real si Barcelona. Pe care il poate mari fata de catalani: ieri au facut doar 3-3 la Levante, ratand sansa de a deveni lideri – chiar daca numai pentru o zi. Atletico Madrid – Real Sociedad se joaca diseara, de la 23:00, fiind cel mai greu meci al madrilenilor din acest final. Urmeaza Osasuna si Valladolid in ultimele runde, cu care sunt mari favoriti.

Programul candidatelor la titlu in ultimele 3 etape

ETAPA 36

Levante – Barcelona 3-3

Atletico – Real Sociedad (miercuri, 23:00)

Granada – Real Madrid (joi, 23:00)

ETAPA 37 (duminica, 19:30)

Atletico – Osasuna

Bilbao – Real Madrid

Barcelona – Celta Vigo

ETAPA 38 (duminica, 23/05, 19:00)

Valladolid – Atletico

Real Madrid – Villarreal

Eibar – Barcelona

Clasament La Liga

1. Atletico – 77 puncte, 35 meciuri

2. Barcelona – 76 puncte, 36 meciuri

3. Real Madrid – 75 puncte, 35 meciuri

Atletico depinde doar de rezultatele ei pentru a castiga al 11-lea titlu din istorie, primul dupa 7 ani. 9 puncte o fac campioana, dar ar fi suficiente si 7 daca Real face un pas gresit. In cazul in care se ajunge la egalitate de puncte cu rivala din oras, echipa „galactica” devine campioana, avand o victorie si un egal in duelurile directe.

Simeone a fost lider aproape tot sezonul si, desi parea ca titlul „aluneca” spre o rivala, ramane cu prima sansa inaintea ultimelor 3 partide din La Liga. O singura data s-a intamplat, in ultimii 15 ani, ca o echipa sa conduca Spania mai mult de jumatate de sezon si sa nu devina campioana: in 2013-14. Atunci, Barcelona a fost pe primul loc pana in etapa 24, dar titlul a mers la Atletico. Tot o singura data s-a intamplat si ca formatia din frunte sa rateze trofeul in ultimele runde: Barcelona, in 2017, fiind atunci depasita de Real Madrid tocmai in etapa 37.

