Românul cotat la 10 milioane de euro de site-urile de specialitate a înscris în minutul 2 al meciului cu AC Milan, câștigat de Parma într-un final cu 2-1. Man a înscris și în prima etapă cu Fiorentina, partidă încheiată 1-1.

Victor Becali, după ce Man a făcut senzație la Parma: ”Asta îl interesează” + ce spune despre plecare

Victor Becali, impresarul lui Dennis Man, a indicat faptul că pe jucător îl interesează cel mai mult să facă un sezon bun la Parma. Astfel, poate stârni interesul unor cluburi de top dacă evoluează la un nivel ridicat în primul eșalon al Italiei.

Mai mult, agentul FIFA a remarcat și faptul că nu știe dacă s-a făcut vreo ofertă pentru Man până acum, dar ce-i cert e că nu va pleca: românul și-a prelungit la începutul actualei stagiuni înțelegerea contractuală cu clubul italian.

”Pe Man îl interesează să facă un sezon bun la Parma. De abia și-a prelungit contractul, nu se pune problema plecării acum. Doar așa, dacă e vreo ofertă... Nu știu.

A început foarte bine, eu cred că va continua foarte bine, va marca multe goluri. Deocamdată, el vrea să confirme la echipa lui, unde a prelungit contractul”, a spus Victor Becali, potrivit iamsport.ro.

Statistici Dennis Man, potrivit SofaScore

Minute jucate: 74

Goluri: 1

Goluri așteptate: 0.63

Assist-uri: 0

Assist-uri așteptate: 0.16

Atingeri: 43

Acuratețea paselor: 26/30 (87%)

Centrări: 0

Mingi lungi: 2

Șanse mari create: 1

Șuturi pe poartă: 1

Șuturi pe lână poartă: 1

Șuturi blocate: 1

Dribbling-uri reușite: 0/2

Dueluri câștigate: 2/7

Dueluri aeriene: 0

Posesie pierdută: 10

Faulturi: 0

Faultat: 2

Ce a spus Dennis Man după Parma - AC Milan 2-1

Man a mărturisit că este fericit pentru faptul că și-a ajutat echipa și pentru victoria Parmei. De altfel, internaționalul român a mărturisit că își dorește să își ajute echipa la fiecare meci.

”Am făcut multe greșeli în fața porții, dar azi am câștigat și suntem fericiți. Este în regulă! Am jucat și am muncit ca o echipă. Obiectivul meu? Vreau să îmi ajut colegii în fiecare partidă, asta mă interesează”, a spus Dennis Man.