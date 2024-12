Internaționalul român a fost trimis pe teren la începutul părții secunde a meciului Galatasaray și Trabzonspor, scor 4-3, în locul lui Visca.



Deși a încheiat meciul pe teren, atacantul de 25 de ani a suferit o accidentare, potrivit Sportpesurse, la ligamentul colateral extern al genunchiului drept, ceea ce îl va ține departe de gazon cel puțin până la jumătatea lunii ianuarie.



În aceste condiții, Drăguș nu va putea fi pe teren la meciurile cu Bodrumspor și Samsunspor. Totuși, este de așteptat să fie apt până la întâlnirea cu Antalyaspor.



Drăguș, probleme de acomodare la Trabzonspor



Denis Drăguș a semnat cu Trabzonspor în vara acestui an, însă a avut probleme serioase de acomodare la noul său club, în ciuda faptului că la Gaziantep, cu un sezon înainte, evoluase foarte bine.



S-a vorbit la un moment dat despre venirea sa la Rapid în iarnă, însă clubul turc s-a grăbit să dea un comunicat prin care să-i asigure pe fanii turci că fotbalistul nu va pleca nicăieri.



"Am vorbit cu Denis, l-am felicitat. Eu am mare încredere în el că o să-și revină. Are și el nevoie de acomodare, ca orice alt jucător. Era normal, într-un fel, să aibă o perioadă puțin mai grea. Așa sunt cei din Turcia, mai ca noi. Bine, dacă stai să te gândești crezi că în Anglia au mai multă răbdare? Dacă joci prost mai multe meciuri…



(n.r. că s-a împăcat cu părinții) Eu i-am sugerat tot timpul să facă asta. M-am dat exemplu pe mine. Tata face 10 ani de când nu mai este pe 15 decembrie, iar mama face 4 ani. I-am zis să-i țină aproape pe părinți cât îi mai are în viață. Eu aș da tot ce am acum pentru ai mei. Mă bucur pentru el că a făcut pasul acesta. Când începi să încasezi sume, se rezolvă toate problemele. El nu a câștigat așa mulți bani până acum, cât ar fi trebuit", a spus Florin Manea, pentru sursa citată mai sus.