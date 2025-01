Tottenham îl poate pierde pe Pedro Porro, fotbalistul considerat unul dintre cei mai buni fundași laterali din Europa. În ultima perioadă s-a scris că fotbalistul spaniol ar fi ajuns pe lista lui Real Madrid, care suferă în compartimentul defensiv.

I se cere plecarea lui Pedro Porro de la Tottenham! Rațiu era pe lista lui Spurs

Chiar dacă Pedro Porro este unul dintre cei mai eficienți fundași lateral, comentatorul TV Ian Drake consideră că spaniolul nu este suficient de bun din punct de vedere defensiv, niște declarații care ar trebui să fie pe placul lui Andrei Rațiu, despre care s-a spus în urmă cu câteva săptămâni că ar fi ajuns și pe lista lui Spurs.

Andrei Rațiu a impresionat în acest sezon în La Liga prin calitățile sale ofensive, dar mai ales cele defensive, iar fundașul dreapta al echipei naționale a României ar fi ajuns pe lista unor cluburi importante din Europa.

”Fundașul dreapta ar putea fi încă o zonă în care Tottenham ar trebui să se întărească. Pedro Porro poate fi bun în ofensivă, dar este suficient de bun din punct de vedere defensiv?

Sunt antrenori care își doresc fundași laterali care să se avânte în atac. Este același lucru precum în cazul portarilor. Unii sunt buni la jocul cu piciorul, dar sunt buni să apere?”, a spus comentatorul Ian Drake, potrivit Tottenham News.

45 de milioane de euro este cota de piață a lui Pedro Porro, potrivit Transfermarkt.

Ce a spus Andrei Rațiu despre viitorul său

Internaționalul român a lăsat de înțeles că își va continua aventura la Rayo Vallecano, chiar dacă s-a vorbit intens despre un transfer la o echipă de top precum Barcelona, Napoli, Bayer Leverkusen sau Tottenham.

”Încă de anul trecut mi-am dat seama că avem un grup frumos. Anul acesta îi cunosc bine și cred că m-am adaptat foarte bine. Valleja înseamnă uniune, modestie și cred că la fiecare final de meci pe care îl jucăm aici se vede că alături de fani formăm o adevărată familie. (...)

Îmi doresc să îmi îndeplinesc obiectivul alături de echipă și să închei bine acest an. Când am primit oferta din partea lui Rayo a fost un vis devenit realitate, pentru că de mic mi-am dorit să joc în prima ligă. Când a venit, am fost foarte fericit”, a spus Andrei Rațiu.