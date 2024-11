Transferul său în 2013, după un sezon de excepție la FCSB, părea un pas firesc în ascensiunea sa. Totuși, aventura în Andaluzia s-a transformat rapid într-un coșmar, sub comanda celebrului antrenor Unai Emery.



Un început promițător, dar cam atât..



În vara anului 2013, Rusescu era pe val. Golgheter al Superligii și campion al României cu FCSB, atacantul a fost transferat la Sevilla pentru 2,2 milioane de euro. Dar visul său de a străluci în La Liga s-a stins rapid.



Într-o echipă care îi mai avea pe Kevin Gameiro și Carlos Bacca – doi atacanți de renume – Rusescu a trebuit să se lupte pentru locul său.



Deși a marcat două goluri în preliminariile Europa League împotriva lui Mladost Podgorica, Emery i-a transmis că nu este pregătit fizic, un mesaj pe care Rusescu îl consideră o scuză lipsită de fundament.



„Unai Emery m-a rupt, m-a distrus. După meciul în care am marcat două goluri, mi-a spus că nu sunt pregătit și trebuie să mă antrenez mai mult. Consider că a fost o vrăjeală și un alibi”, a declarat Rusescu în cadrul podcastului SportCast cu Sile.



Un talent ignorat



Rusescu a reușit să înscrie și în faza grupelor Europa League, în victoria lui Sevilla împotriva lui Freiburg, scor 2-0.

Totuși, în ciuda prestației bune, nu a fost inclus în lot pentru următorul meci de campionat. Acesta a fost momentul decisiv pentru atacant.



„Când am văzut că nu am prins lotul după ce am marcat, l-am sunat pe Giovanni Becali și i-am spus: Gata, nu am nicio șansă aici. Știam că pot juca fotbal, dar dacă nu mi se oferă ocazia, ce să fac? Era clar că trebuia să plec”, a adăugat Rusescu.



În ianuarie 2014, atacantul român a fost împrumutat la Braga, iar aventura sa la Sevilla s-a încheiat prematur.



„Păcat că nu am primit mai multe șanse. Știu că puteam să fac mult mai mult acolo”, a concluzionat atacantul.