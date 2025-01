Lider autoritar în Serie B, Sassuolo a suferit doar al treilea său eșec din acest sezon. Spezia, a treia clasată, a deschis scorul încă din minutul 8, după un șut puternic al lui Luca Vignali la colțul scurt, care l-a luat prin suprindere pe Horațiu Moldovan.

Horațiu Moldovan, desemnat cel mai bun jucător în eșecul lui Sassuolo de pe terenul celor de la Spezia



Samuele Mulattieri a egalat pentru Sassuolo în minutul 35, însă același Luca Vignali a reușit să o readucă pe Spezia în avantaj cu un sfert de oră înainte de final. De această dată, lui Moldovan nu i se poate reproșa ceva.



Deși a fost considerat vinovat pentru încasarea primului gol, Moldovan s-a revanșat cu mai multe intervenții spectaculoase. În total, 6 parade, iar antrenorul de la Spezia l-a desemnat pe român jucătorul meciului.



"Am făcut un meci foarte bun și am câștigat de o manieră categorică. Prima repriză s-a încheiat la egalitate, 1-1, însă am avut foarte multe ocazii, iar Sassuolo a marcat la singura. Cred că cel mai bun jucător de pe teren a fost portarul lui Sassuolo", a spus Luca D'Angelo, antrenorul celor de la Spezia.



Sassuolo News l-a notat cu 6,5 pe Moldovan: "Nu a fost lipsit de vină la primul gol al lui Vignali. Șutul a fost puternic și i-a dat mâinile peste cap, însă nu a părut o execuție imparabilă. Totuși, în minutul 26 se revanșează, plonjează ca o felină și respinge lovitura de cap din apropiere a aceluiași Vignali. A fost bun la toate șuturile de la distanță ale adversarilor", au scris italienii.



Pentru Horațiu Moldovan a fost doar al doilea eșec din acest sezon. Sassuolo va rămâne lider în Serie B și după această etapă, cu 52 de puncte, 5 peste Pisa (un meci mai puțin) și 7 peste Spezia.

Clasamentul din Serie B