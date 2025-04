După meciul de vis din AFC Champions League 2, Sharjah FC, echipa antrenată de Cosmin Olăroiu, a comis-o vineri seara în campionatul Emiratelor Arabe Unite.

Mai exact, în meciul din deplasare cu Al Nasr SC, echipa românului Costin Amzăr, împrumutat de la Dinamo dar rămas pe banca de rezerve.

Matheus a făcut 1-0 pentru Al Nasr (10), formația lui Olăroiu a egalat printr-un autogol (Ahmad Mohamed Shambieh 68), dar în minutul 90+3 a venit necazul asupra trupei antrenate de român: Haris Seferovic, elvețianul trecut pe la Fiorentina, Real Sociedad, Eintracht Frankfurt, Benfica Lisabona, Galatasaray Istanbul sau Celta Vigo, a înscris golul victoriei pentru gazde, 2-1.

Cosmin Olăroiu pentru Sport.ro, după ce s-a calificat în finala AFC Champions League Two cu goluri în minutele 90+4 și 90+9



Dacă titlul intern este deja o iluzie, Olăroiu se poate lăuda în schimb că tocmai a dus Sharjah în prima finală continentală din istoria acestei grupări. Pentru că, după o semifinală de infarct cu Al-Taawoun (Arabia Saudită), Sharjah a ajuns în ultimul act al Ligii Campionilor Asiei 2, competiție care se numea Cupa AFC până în sezonul trecut și care echivalează cu Europa League.

Contactat de Sport.ro, Oli a vorbit despre returul incredibil pe care l-a jucat, marți:

Sport.ro: Ați obținut calificarea în finala Champions League cu două goluri marcate, în minutele 90+4 și 90+9. De când antrenați, ați mai avut o asemenea calificare dramatică?

Cosmin Olăroiu: Da. Tot în Champions League, dar în 2015, când am trecut de Al-Hilal în semifinale. Atunci, eram la Al-Ahli Dubai. În retur, ei erau calificați până când s-au arătat minutele de prelungire de pe margine. Noi am condus cu 2-0, ei ne-au egalat și noi am dat golul victoriei, de 3-2, și al calificării, în minutul 90+5.