Trabzonspor, una dintre echipele cu pretenții din Turcia, se află astfel într-o situație dezastruoasă în clasament, pe locul 12, cu doar 15 puncte acumulate în 13 etape.

Senol Guns: ”Nu mă așteptam la un asemenea rezultat!”

Senol Gunes s-a arătat dezamăgit după meciul cu Alanyaspor. Antrenorul lui Trabzonspor a criticat felul în care echipa sa a gestionat avantajul de pe tabelă, apărut după golul înscris în minutul 8 de Denis Drăguș, dar și avantajul numeric, după eliminarea lui Ozdemir, din minutul 69.

”Am ajuns într-un punct în care... avem totul sub control, marcăm un gol care ne-a lipsit, ne creăm poziții, apoi facem acel penalty inutil. Nu a fost nimic negativ în prima repriză cu excepția acelui penalty. Apoi ne gândeam că vom începe mai bine a doua repriză, adversarii au atacat 10-15 minute și am primit gol. Am echilibrat jocul.

Adversarii au rămas în zece, dar nu s-a mai jucat după aia, noi am încercat să jucăm cu panică. Tratamente, accidentări, faulturi neacordate, repuneri. Dacă au dat 10 minute la meciul ăsta, nu înțeleg de ce nu dau 12-15 minute și la alte meciuri. Ne-am creat poziții, dar graba ne-a împiedicat să profităm. Când ne-am pierdut atenția, adversarul a luat 3 puncte. Nu mă așteptam la un asemenea rezultat”, a spus Senol Gunes.

Ce a declarat Denis Drăguș

Atacantul naționalei României a recunoscut că echipa sa se află într-o situație dificilă, însă și-a îndemnat colegii să țină capul sus și să lupte în continuare.

"Este greu să găsesc cuvintele potrivite. Trebuie să ne ridicăm capul și să ieșim din această situație. Nu este o situație pe măsura noastră. Ne simțim foarte rău.



Singura cale de ieșire este să muncim. Singura cale de a ieși din această situație este să începem totul de la capăt mâine", a spus Denis Drăguș, pentru beIN SPORTS.