Reacția lui Fatih Terim după evoluțiile entuziasmante ale românilor. De ce l-a schimbat pe Cicâldău la pauză 

După egalul cu Kasimpasa, Galatasaray are șapte puncte în campionat, fiind pe locul patru.

Olimpiu Moruțan și Alexandru Cicâldău au fost titulari în meciul pe care Galatasaray l-a încheiat la egalitate, 2-2, cu Kasimpasa.

Cei doi români au avut evoluții entuziasmante și au contribuit la realizarea ambelor reușite. La primul gol, marcat de Cicâldău, pasa a venit de la Moruțan, în timp ce la al doilea, tot Moruțan a fost cel care a creat faza din care s-a înscris.

La pauza meciului, Alexandru Cicâldău a fost schimbat, iar după fluierul final, Fatih Terim a explicat motivul din spatele acestei decizii, ținând cont că românul avusese o prestație solidă în prima parte a partidei.

"Cicâldău este cel mai important jucător din ofensivă. L-am schimbat la pauză, deoarece a acuzat probleme cu stomacul.", a declarat Fatih Termin după meci.

Unde s-a pierdut victoria



"În prima repriză, când am fost mai bine din punct de vedere fizic, 2-0 a fost un rezultat prea mic. Puteam să avem 4-0 sau 5-0. Am avut ocazii foarte clare de a marca, dar asta nu s-a întâmplat și am primit noi gol înainte de pauză. În prima repriză, Galatasaray a jucat foarte bine.

La 2-1, adversarul mereu speră. Apoi am făcut o greșeală clasică și am primit din nou gol. Meciul nu ar fi trebuit să ajungă aici. După prima repriză, după șansele avute, trebuia să mai înscriem un gol și să fim liniștiți. Trebuia să luăm 3 puncte.", a explicat tehnicianul.