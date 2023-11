Singurul gol al partidei a fost marcat de Radu Drăgușin în minutul 44, în urma unui voleu spectaculos. A fost prima reușită a fundașului român în Serie A, care confirmă perioada bună pe care o traversează.

Antrenorul Andrea Gilardino a început meciul cu Verona, ca de obicei, cu Radu Drăguşin titular, iar fundaşul român a reuşit să înscrie golul victoriei gazdelor, în minutul 43. Fotbalistul a urcat în atac la un corner, a primit de la Haps, în careu, şi, complet liber, a înscris din voleu.

La finalul partidei, internaționalul român a acordat un scurt interviu în presa din Italia, declarându-se bucuros pentru golul marcat.

"Sunt fericit pentru gol, dar mai ales pentru cele trei puncte câștigate. Reușita o dedic familiei și prietenei mele. Am muncit din greu pentru asta.

Sunt tânăr, trebuie să acumulez și mai multă experiență. Visul meu este să devin din ce în ce mai bun. La Juventus am crescut mult, a fost important să învăț de la campioni precum Bonucci și Chellini. Sunt într-o perioadă bună, dar nu trebuie să-mi pierd capul, ci să muncesc și mai mult", a spus fundașul român, potrivit Tuttomercatoweb.

După reușita din partida cu Verona, Radu Drăgușin a devenit al doilea român care marchează pentru Genoa în Serie A. Dan Petrescu a bifat primul gol, pe 12 septembrie 1993, într-o partidă cu Parma.

Radu Dragusin ???????? (CB, 2002) - ???????????????? ⚽️

He can defend, he can score, he's strong, he's smart. He's Radu Dragusin from Romania.pic.twitter.com/ec8BXMzrJX